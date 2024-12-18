Радиозавод «Полет» в Челябинске разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, решение возможно масштабировать до городского уровня.
«Основным элементом является комплекс „Сфера“ различных модификаций. Он уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО», — привела пресс-служба слова гендиректора Алексея Науменко.
Защитная система «Сфера» обладает высокой модульностью и адаптивностью, что позволит использовать ее как для защиты отдельных объектов, так и для обеспечения безопасности целых городских агломераций. Решение открыло возможности для повышения безопасности в условиях возрастающей угрозы использования дронов в военных и террористических целях.
Радиозавод «Полет» долгое время разрабатывает и выпускает системы для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов. Производственная история завода насчитывает более семидесяти лет успешной работы, охватывающей широкий спектр продукции от систем защиты до оборудования для гражданских аэропортов.
Комплекс «Сфера» прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют дронам.
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