Челябинский завод Ростеха разработал комплексную защиту регионов от дронов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы применили решение для защиты от беспилотников, разработанное для военных, в гражданских целях
Челябинцы применили решение для защиты от беспилотников, разработанное для военных, в гражданских целях Фото:

Радиозавод «Полет» в Челябинске разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, решение возможно масштабировать до городского уровня.

«Основным элементом является комплекс „Сфера“ различных модификаций. Он уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО», — привела пресс-служба слова гендиректора Алексея Науменко.

Защитная система «Сфера» обладает высокой модульностью и адаптивностью, что позволит использовать ее как для защиты отдельных объектов, так и для обеспечения безопасности целых городских агломераций. Решение открыло возможности для повышения безопасности в условиях возрастающей угрозы использования дронов в военных и террористических целях.

Радиозавод «Полет» долгое время разрабатывает и выпускает системы для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов. Производственная история завода насчитывает более семидесяти лет успешной работы, охватывающей широкий спектр продукции от систем защиты до оборудования для гражданских аэропортов.

Комплекс «Сфера» прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют дронам.

Разработка «Полета» позволит защитить от дронов целые города
Разработка «Полета» позволит защитить от дронов целые города
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Радиозавод «Полет» в Челябинске разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, решение возможно масштабировать до городского уровня. «Основным элементом является комплекс „Сфера“ различных модификаций. Он уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО», — привела пресс-служба слова гендиректора Алексея Науменко. Защитная система «Сфера» обладает высокой модульностью и адаптивностью, что позволит использовать ее как для защиты отдельных объектов, так и для обеспечения безопасности целых городских агломераций. Решение открыло возможности для повышения безопасности в условиях возрастающей угрозы использования дронов в военных и террористических целях. Радиозавод «Полет» долгое время разрабатывает и выпускает системы для обеспечения безопасности военных и гражданских объектов. Производственная история завода насчитывает более семидесяти лет успешной работы, охватывающей широкий спектр продукции от систем защиты до оборудования для гражданских аэропортов. Комплекс «Сфера» прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют дронам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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