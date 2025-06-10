Челябинское минэкологии: держитесь подальше от лисят

В Челябинской области участились сообщения о нападениях диких лис на подворья. Чем опасны лисицы и как вести себя при встрече с дикими животными, рассказала в блиц-интервью пресс-служба регионального министерства экологии.
Чем опасны лисицы для человека?
Лисицы — это очень умные и приспособленные к жизни вблизи человека животные, однако они могут представлять опасность. Основная угроза — перенос бешенства, которое является опасным для людей и домашних животных. Только в 2024 году в регионе от вируса бешенства погибли 58 животных, среди которых девять лис, 19 собак, 23 кошки, по две белки, енотовидной собаки и корсака, один барсук. Поэтому при встрече с лисицами, как и другими дикими животными, важно помнить, что контакт с ними категорически не рекомендуется. Они могут вести себя агрессивно или, наоборот, безбоязненно приближаться, что увеличивает риск заражения.
Какие меры предосторожности стоит соблюдать при встрече с лисицей?
В первую очередь, нельзя приближаться к диким животным, пытаться привлечь их внимание, гладить или кормить. Особенно опасно брать их на руки или подпускать к детям и домашним питомцам. Если вы заметили лису, лучше всего держаться на безопасном расстоянии. Не стоит смотреть хищнику в глаза и разворачиваться к нему спиной — это может восприниматься как вызов, и животное может напасть.
В случае, если животное проявляет агрессию или ведет себя необычно, что нужно делать?
В таких случаях необходимо немедленно обратиться в полицию, МЧС или на горячую линию по вопросам охраны и регулирования использования объектов животного мира — по телефону 8-919-335-91-59. Также важно сообщить о ситуации специалистам охотничьего надзора Министерства экологии. Если животное угрожает жизни или здоровью человека, сотрудники полиции имеют право применить оружие для защиты жителей.
Как специалисты советуют вести себя при встрече с лисицами?
Главное — избегать контакта, держитесь подальше от диких лисят. Не приближаться, не пытаться поймать. В случае появления лисицы вблизи, лучше всего медленно отойти, не делая резких движений.
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