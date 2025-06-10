10 июня 2025

Челябинское минэкологии: держитесь подальше от лисят

В Челябинской области участились нападения диких лис
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дикие лисы представляют опасность для людей и животных
Дикие лисы представляют опасность для людей и животных Фото:

В Челябинской области участились сообщения о нападениях диких лис на подворья. Чем опасны лисицы и как вести себя при встрече с дикими животными, рассказала в блиц-интервью пресс-служба регионального министерства экологии.

Чем опасны лисицы для человека?

Лисицы — это очень умные и приспособленные к жизни вблизи человека животные, однако они могут представлять опасность. Основная угроза — перенос бешенства, которое является опасным для людей и домашних животных. Только в 2024 году в регионе от вируса бешенства погибли 58 животных, среди которых девять лис, 19 собак, 23 кошки, по две белки, енотовидной собаки и корсака, один барсук. Поэтому при встрече с лисицами, как и другими дикими животными, важно помнить, что контакт с ними категорически не рекомендуется. Они могут вести себя агрессивно или, наоборот, безбоязненно приближаться, что увеличивает риск заражения.

Какие меры предосторожности стоит соблюдать при встрече с лисицей?

В первую очередь, нельзя приближаться к диким животным, пытаться привлечь их внимание, гладить или кормить. Особенно опасно брать их на руки или подпускать к детям и домашним питомцам. Если вы заметили лису, лучше всего держаться на безопасном расстоянии. Не стоит смотреть хищнику в глаза и разворачиваться к нему спиной — это может восприниматься как вызов, и животное может напасть.

В случае, если животное проявляет агрессию или ведет себя необычно, что нужно делать?

В таких случаях необходимо немедленно обратиться в полицию, МЧС или на горячую линию по вопросам охраны и регулирования использования объектов животного мира — по телефону 8-919-335-91-59. Также важно сообщить о ситуации специалистам охотничьего надзора Министерства экологии. Если животное угрожает жизни или здоровью человека, сотрудники полиции имеют право применить оружие для защиты жителей.

Как специалисты советуют вести себя при встрече с лисицами?

Главное — избегать контакта, держитесь подальше от диких лисят. Не приближаться, не пытаться поймать. В случае появления лисицы вблизи, лучше всего медленно отойти, не делая резких движений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области участились сообщения о нападениях диких лис на подворья. Чем опасны лисицы и как вести себя при встрече с дикими животными, рассказала в блиц-интервью пресс-служба регионального министерства экологии. Чем опасны лисицы для человека? Лисицы — это очень умные и приспособленные к жизни вблизи человека животные, однако они могут представлять опасность. Основная угроза — перенос бешенства, которое является опасным для людей и домашних животных. Только в 2024 году в регионе от вируса бешенства погибли 58 животных, среди которых девять лис, 19 собак, 23 кошки, по две белки, енотовидной собаки и корсака, один барсук. Поэтому при встрече с лисицами, как и другими дикими животными, важно помнить, что контакт с ними категорически не рекомендуется. Они могут вести себя агрессивно или, наоборот, безбоязненно приближаться, что увеличивает риск заражения. Какие меры предосторожности стоит соблюдать при встрече с лисицей? В первую очередь, нельзя приближаться к диким животным, пытаться привлечь их внимание, гладить или кормить. Особенно опасно брать их на руки или подпускать к детям и домашним питомцам. Если вы заметили лису, лучше всего держаться на безопасном расстоянии. Не стоит смотреть хищнику в глаза и разворачиваться к нему спиной — это может восприниматься как вызов, и животное может напасть. В случае, если животное проявляет агрессию или ведет себя необычно, что нужно делать? В таких случаях необходимо немедленно обратиться в полицию, МЧС или на горячую линию по вопросам охраны и регулирования использования объектов животного мира — по телефону 8-919-335-91-59. Также важно сообщить о ситуации специалистам охотничьего надзора Министерства экологии. Если животное угрожает жизни или здоровью человека, сотрудники полиции имеют право применить оружие для защиты жителей. Как специалисты советуют вести себя при встрече с лисицами? Главное — избегать контакта, держитесь подальше от диких лисят. Не приближаться, не пытаться поймать. В случае появления лисицы вблизи, лучше всего медленно отойти, не делая резких движений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...