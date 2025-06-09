Вахтовиков из ХМАО заманивают на завод дверей в Израиль зарплатой в 300 тысяч рублей

Рабочих из ХМАО зовут на вахту в Израиль — на завод по изготовлению металлопластиковых дверей в городе Холон. Работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц, сообщил URA.RU представитель агентства по набору персонала.
«Нужны работники, можно без опыта, на новый завод дверей в городе Холон. Зарплата за месяц от 3800 долларов США, что по актуальному курсу составит от 300 тысяч рублей», — пояснил собеседник.
Согласно условиям, рабочая неделя составляет шесть дней. Трудиться придется с 7:00 до 19:00. Работодатель обеспечивает спецодеждой, жильем и питанием, но дорогу до Израиля оплачивает сам соискатель. Для трудоустройства не обязательно знание языка, требуется только загранпаспорт.
Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО предлагают работу упаковщика на фабрике мороженого в Израиле. Рабочим предлагают зарплату от 280 до 370 тысяч рублей.
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