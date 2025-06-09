09 июня 2025

Вахтовиков из ХМАО заманивают на завод дверей в Израиль зарплатой в 300 тысяч рублей

Жителей ХМАО зовут работать на завод дверей в Израиль, обещая 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ХМАО зовут делать двери в Израиль
Жителей ХМАО зовут делать двери в Израиль Фото:

Рабочих из ХМАО зовут на вахту в Израиль — на завод по изготовлению металлопластиковых дверей в городе Холон. Работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц, сообщил URA.RU представитель агентства по набору персонала.

«Нужны работники, можно без опыта, на новый завод дверей в городе Холон. Зарплата за месяц от 3800 долларов США, что по актуальному курсу составит от 300 тысяч рублей», — пояснил собеседник.

Согласно условиям, рабочая неделя составляет шесть дней. Трудиться придется с 7:00 до 19:00. Работодатель обеспечивает спецодеждой, жильем и питанием, но дорогу до Израиля оплачивает сам соискатель. Для трудоустройства не обязательно знание языка, требуется только загранпаспорт.

Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО предлагают работу упаковщика на фабрике мороженого в Израиле. Рабочим предлагают зарплату от 280 до 370 тысяч рублей.

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Рабочих из ХМАО зовут на вахту в Израиль — на завод по изготовлению металлопластиковых дверей в городе Холон. Работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей в месяц, сообщил URA.RU представитель агентства по набору персонала. «Нужны работники, можно без опыта, на новый завод дверей в городе Холон. Зарплата за месяц от 3800 долларов США, что по актуальному курсу составит от 300 тысяч рублей», — пояснил собеседник. Согласно условиям, рабочая неделя составляет шесть дней. Трудиться придется с 7:00 до 19:00. Работодатель обеспечивает спецодеждой, жильем и питанием, но дорогу до Израиля оплачивает сам соискатель. Для трудоустройства не обязательно знание языка, требуется только загранпаспорт. Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО предлагают работу упаковщика на фабрике мороженого в Израиле. Рабочим предлагают зарплату от 280 до 370 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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