10 июня 2025

Молокозавод за 405 миллионов рублей выставили на продажу в Челябинской области

В Златоусте продают акции АО «Златмолоко» за 405,2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Акции молокозавода продают в Златоусте
Акции молокозавода продают в Златоусте Фото:

В городе Златоусте Челябинской области объявили продажу акций предприятия «Златмолоко». Начальная стоимость лота составляет 405,2 млн рублей. Открытые торги проводятся в рамках процедуры банкротства. Соответствующая информация о продаже 100% ценных бумаг предприятия появилась на сайте «Торги России».

«Акция обыкновенная (вып. 1), номиналом 1 руб., гос.рег.номер: 1-01-02619-G, 100,00% от общего объема уставного капитала АО „Златмолоко“, начальная цена — 405 213 701,40 руб. Секция торгов: Банкротство», — уточняется на электронной площадке.

В документации указано, что продажа акций осуществляется через публичное предложение. Организует процедуру реализации имущественного комплекса представитель Ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Виталий Тихомиров.

Согласно данным сервиса «СБИС», акционерное общество «Златмолоко» в 2024 году показало доходы в сумме 15,9 млн рублей. Чистая прибыль составила 2,1 млн. Собственные средства предприятия оцениваются в 257,2 млн рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, активы челябинского миллиардера Филимонова в Черногории продают с молотка. Первоначальная цена западных компаний, принадлежащих основателю челябинской пирамиды, превышает 363 млн рублей. Такая информация следует из данных «Торги России».

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В городе Златоусте Челябинской области объявили продажу акций предприятия «Златмолоко». Начальная стоимость лота составляет 405,2 млн рублей. Открытые торги проводятся в рамках процедуры банкротства. Соответствующая информация о продаже 100% ценных бумаг предприятия появилась на сайте «Торги России». «Акция обыкновенная (вып. 1), номиналом 1 руб., гос.рег.номер: 1-01-02619-G, 100,00% от общего объема уставного капитала АО „Златмолоко“, начальная цена — 405 213 701,40 руб. Секция торгов: Банкротство», — уточняется на электронной площадке. В документации указано, что продажа акций осуществляется через публичное предложение. Организует процедуру реализации имущественного комплекса представитель Ассоциации арбитражных управляющих «Сириус» Виталий Тихомиров. Согласно данным сервиса «СБИС», акционерное общество «Златмолоко» в 2024 году показало доходы в сумме 15,9 млн рублей. Чистая прибыль составила 2,1 млн. Собственные средства предприятия оцениваются в 257,2 млн рублей. Как сообщало URA.RU ранее, активы челябинского миллиардера Филимонова в Черногории продают с молотка. Первоначальная цена западных компаний, принадлежащих основателю челябинской пирамиды, превышает 363 млн рублей. Такая информация следует из данных «Торги России».
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Ссылки по теме
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