10 июня 2025

Жена челябинца, причастного к атакам БПЛА в России, решила заработать на переписке

Екатерина Тимофеева установила плату за сообщения в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка захотела заработать на своей популярности в СМИ
Девушка захотела заработать на своей популярности в СМИ Фото:
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

Супруга Артема Тимофеева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого подозревают в причастности к атаке беспилотников на Иркутскую область, установила плату за сообщения в своем telegram-аккаунте. Чтобы связаться с ней в мессенджере, теперь нужно потратить 17 тысяч рублей.

«Чтобы связаться с Екатериной Тимофеевой** (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через личные сообщения Telegram, пользователям потребуется потратить 10 тысяч „звезд“. В пересчете на рубли эта сумма составляет примерно 17,7 тысяч», — уточнило РИА Новости. Ранее аккаунт девушки был открыт для переписки, однако после того как фамилия супругов появилась в новостных сводках, она установила платный доступ для всех желающих написать ей.

Как сообщало URA.RU ранее, Екатерина Тимофеева, чей муж Артем организовал отправку фур с БПЛА из Челябинска для атаки Иркутской и Мурманской областей, жила на широкую ногу. В период с 2020 по 2024 годы она потратила на маркетплейсах свыше 3,2 млн рублей.

Супругов, причастных к атаке беспилотников на регионы России, 10 июня внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росинформониторинга.

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Супруга Артема Тимофеева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого подозревают в причастности к атаке беспилотников на Иркутскую область, установила плату за сообщения в своем telegram-аккаунте. Чтобы связаться с ней в мессенджере, теперь нужно потратить 17 тысяч рублей. «Чтобы связаться с Екатериной Тимофеевой** (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через личные сообщения Telegram, пользователям потребуется потратить 10 тысяч „звезд“. В пересчете на рубли эта сумма составляет примерно 17,7 тысяч», — уточнило РИА Новости. Ранее аккаунт девушки был открыт для переписки, однако после того как фамилия супругов появилась в новостных сводках, она установила платный доступ для всех желающих написать ей. Как сообщало URA.RU ранее, Екатерина Тимофеева, чей муж Артем организовал отправку фур с БПЛА из Челябинска для атаки Иркутской и Мурманской областей, жила на широкую ногу. В период с 2020 по 2024 годы она потратила на маркетплейсах свыше 3,2 млн рублей. Супругов, причастных к атаке беспилотников на регионы России, 10 июня внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росинформониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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