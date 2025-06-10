Жена челябинца, причастного к атакам БПЛА в России, решила заработать на переписке

Супруга Артема Тимофеева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого подозревают в причастности к атаке беспилотников на Иркутскую область, установила плату за сообщения в своем telegram-аккаунте. Чтобы связаться с ней в мессенджере, теперь нужно потратить 17 тысяч рублей.
«Чтобы связаться с Екатериной Тимофеевой** (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через личные сообщения Telegram, пользователям потребуется потратить 10 тысяч „звезд“. В пересчете на рубли эта сумма составляет примерно 17,7 тысяч», — уточнило РИА Новости. Ранее аккаунт девушки был открыт для переписки, однако после того как фамилия супругов появилась в новостных сводках, она установила платный доступ для всех желающих написать ей.
Как сообщало URA.RU ранее, Екатерина Тимофеева, чей муж Артем организовал отправку фур с БПЛА из Челябинска для атаки Иркутской и Мурманской областей, жила на широкую ногу. В период с 2020 по 2024 годы она потратила на маркетплейсах свыше 3,2 млн рублей.
Супругов, причастных к атаке беспилотников на регионы России, 10 июня внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росинформониторинга.
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