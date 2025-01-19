В Челябинске оперативно достраивают садик, с которым не справился подрядчик

В Челябинске уже этим летом откроют детский сад в 48 микрорайоне («Парковый»), со строительством которого не справился в срок подрядчик. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«Работу по садику в 48 микрорайоне держим на особом контроле, готовность по нему 72%. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — сообщил Лошкин.
Глава города добавил, что объект прошел сложную процедуру согласования подключения отопления с собственником близлежащего земельного участка. Сейчас эти работы практически закончены, ведется отделка фасада. Лошкин подчеркнул, что подрядчик должен выдержать все нормативные сроки ввода здания в эксплуатацию.
Детский сад в микрорайоне «Парковый» на 140 детей должен быть сдан до конца 2024 года, однако подрядчик сообщил о том, что не справляется со строительством. В ноябре Лошкин затребовал доклад о причинах задержки сроков. В результате уже этой зимой в здание подвели отопление, началась отделка.
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