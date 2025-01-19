В Челябинске оперативно достраивают садик, с которым не справился подрядчик

20 января 2025 в 12:03 Размер текста - 17 +

Новый детский сад откроют уже летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске уже этим летом откроют детский сад в 48 микрорайоне («Парковый»), со строительством которого не справился в срок подрядчик. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Работу по садику в 48 микрорайоне держим на особом контроле, готовность по нему 72%. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — сообщил Лошкин. Глава города добавил, что объект прошел сложную процедуру согласования подключения отопления с собственником близлежащего земельного участка. Сейчас эти работы практически закончены, ведется отделка фасада. Лошкин подчеркнул, что подрядчик должен выдержать все нормативные сроки ввода здания в эксплуатацию. Детский сад в микрорайоне «Парковый» на 140 детей должен быть сдан до конца 2024 года, однако подрядчик сообщил о том, что не справляется со строительством. В ноябре Лошкин затребовал доклад о причинах задержки сроков. В результате уже этой зимой в здание подвели отопление, началась отделка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске уже этим летом откроют детский сад в 48 микрорайоне («Парковый»), со строительством которого не справился в срок подрядчик. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Работу по садику в 48 микрорайоне держим на особом контроле, готовность по нему 72%. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — сообщил Лошкин. Глава города добавил, что объект прошел сложную процедуру согласования подключения отопления с собственником близлежащего земельного участка. Сейчас эти работы практически закончены, ведется отделка фасада. Лошкин подчеркнул, что подрядчик должен выдержать все нормативные сроки ввода здания в эксплуатацию. Детский сад в микрорайоне «Парковый» на 140 детей должен быть сдан до конца 2024 года, однако подрядчик сообщил о том, что не справляется со строительством. В ноябре Лошкин затребовал доклад о причинах задержки сроков. В результате уже этой зимой в здание подвели отопление, началась отделка.