19 января 2025

В Челябинске оперативно достраивают садик, с которым не справился подрядчик

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
Новый детский сад откроют уже летом Фото:

В Челябинске уже этим летом откроют детский сад в 48 микрорайоне («Парковый»), со строительством которого не справился в срок подрядчик. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«Работу по садику в 48 микрорайоне держим на особом контроле, готовность по нему 72%. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — сообщил Лошкин.

Глава города добавил, что объект прошел сложную процедуру согласования подключения отопления с собственником близлежащего земельного участка. Сейчас эти работы практически закончены, ведется отделка фасада. Лошкин подчеркнул, что подрядчик должен выдержать все нормативные сроки ввода здания в эксплуатацию.

Детский сад в микрорайоне «Парковый» на 140 детей должен быть сдан до конца 2024 года, однако подрядчик сообщил о том, что не справляется со строительством. В ноябре Лошкин затребовал доклад о причинах задержки сроков. В результате уже этой зимой в здание подвели отопление, началась отделка.

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В Челябинске уже этим летом откроют детский сад в 48 микрорайоне («Парковый»), со строительством которого не справился в срок подрядчик. Об этом сообщил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. «Работу по садику в 48 микрорайоне держим на особом контроле, готовность по нему 72%. Ввод запланирован на июнь 2025 года», — сообщил Лошкин. Глава города добавил, что объект прошел сложную процедуру согласования подключения отопления с собственником близлежащего земельного участка. Сейчас эти работы практически закончены, ведется отделка фасада. Лошкин подчеркнул, что подрядчик должен выдержать все нормативные сроки ввода здания в эксплуатацию. Детский сад в микрорайоне «Парковый» на 140 детей должен быть сдан до конца 2024 года, однако подрядчик сообщил о том, что не справляется со строительством. В ноябре Лошкин затребовал доклад о причинах задержки сроков. В результате уже этой зимой в здание подвели отопление, началась отделка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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