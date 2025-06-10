10 июня 2025

Аналитики назвали топ-10 дефицитных профессий в ХМАО

В ХМАО самые дефицитные профессии токарь и фрезеровщик
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО катастрофически не хватает рабочих рук
В ХМАО катастрофически не хватает рабочих рук Фото:

В Югре остро не хватает токарей и фрезеровщиков. Также в большой цене у работодателей региона повара, дворники и курьеры, следует из аналитики HeadHunter.

«Острой нехваткой кадров отличаются такие рабочие специальности, как токари и фрезеровщики — на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме», — говорится в исследовании сервиса. В десятку дефицитных работников также вошли повара, пекари и кондитеры — на одну вакансию приходится 1,2 резюме.

Среди самых востребованных специалистов в ХМАО значатся мерчандайзеры (1,3 резюме), врачи и продавцы (по 1,5), дворники и товароведы (по 2,1), фармацевты и операторы станков (по 2,3). Сложно в регионе найти маляров и администраторов магазинов (по 2,5), курьеров, автослесарей и автомехаников (по 2,6).

Всего в июне аналитики насчитали 28 профессий, на которые непросто найти сотрудников. При этом за год количество таких специальностей в регионе уменьшилось на 14%, ранее в списке было 37 позиций.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре самый высокий спрос среди медицинских специалистов на на врачей-травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое.

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В Югре остро не хватает токарей и фрезеровщиков. Также в большой цене у работодателей региона повара, дворники и курьеры, следует из аналитики HeadHunter. «Острой нехваткой кадров отличаются такие рабочие специальности, как токари и фрезеровщики — на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме», — говорится в исследовании сервиса. В десятку дефицитных работников также вошли повара, пекари и кондитеры — на одну вакансию приходится 1,2 резюме. Среди самых востребованных специалистов в ХМАО значатся мерчандайзеры (1,3 резюме), врачи и продавцы (по 1,5), дворники и товароведы (по 2,1), фармацевты и операторы станков (по 2,3). Сложно в регионе найти маляров и администраторов магазинов (по 2,5), курьеров, автослесарей и автомехаников (по 2,6). Всего в июне аналитики насчитали 28 профессий, на которые непросто найти сотрудников. При этом за год количество таких специальностей в регионе уменьшилось на 14%, ранее в списке было 37 позиций. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре самый высокий спрос среди медицинских специалистов на на врачей-травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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