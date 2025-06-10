Аналитики назвали топ-10 дефицитных профессий в ХМАО

В Югре остро не хватает токарей и фрезеровщиков. Также в большой цене у работодателей региона повара, дворники и курьеры, следует из аналитики HeadHunter.
«Острой нехваткой кадров отличаются такие рабочие специальности, как токари и фрезеровщики — на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме», — говорится в исследовании сервиса. В десятку дефицитных работников также вошли повара, пекари и кондитеры — на одну вакансию приходится 1,2 резюме.
Среди самых востребованных специалистов в ХМАО значатся мерчандайзеры (1,3 резюме), врачи и продавцы (по 1,5), дворники и товароведы (по 2,1), фармацевты и операторы станков (по 2,3). Сложно в регионе найти маляров и администраторов магазинов (по 2,5), курьеров, автослесарей и автомехаников (по 2,6).
Всего в июне аналитики насчитали 28 профессий, на которые непросто найти сотрудников. При этом за год количество таких специальностей в регионе уменьшилось на 14%, ранее в списке было 37 позиций.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре самый высокий спрос среди медицинских специалистов на на врачей-травматологов. Число вакансий для этих специалистов за год выросло почти вдвое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!