Челябинский дизайнер одежды дала рекомендации образу мужчин летом 2025

Модникам Челябинска и области стоит обратить внимание на натуральные цвета при выборе одежды на лето 2025 года. Тенденции мужской моды раскрыла в блиц-интервью URA.RU основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова.
Какие цвета для мужчин будут в моде этим летом?
Так же, как и для женщин, для мужчин этим летом я советую выбирать пастельные тона (мятный, сливочный, голубой), натуральные цвета ( бежевый, серый, хаки). Также остаются актуальными яркие цвета (особенно советую обратить внимание на все оттенки желтого — от оттенка «яичного желтка» до «бананового смузи», и на все оттенки коричневого цвета).
Какой гардероб стоит выбирать, чтобы быть в тренде?
На пике популярности всевозможные поло и брюки свободного кроя («Аладдины» ворвались не только в гардероб модниц женского пола, но и в мужской гардероб). В моде стиль спорт-шик и так называемые расслабленные костюмы. Из принтов будут популярными полоска, клетка и флористика.
Челябинский дизайнер уже рассказывала о модных тенденциях лета 2025 года для женщин. Так, модницам стоит обратить внимание на легкие летящие ткани и нежное кружево.
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