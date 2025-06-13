13 июня 2025
12 июня 2025

Челябинский дизайнер одежды дала рекомендации образу мужчин летом 2025

Дизайнер Юлия Безрукова советует мужчинам сливочный и коричневый цвета
© Служба новостей «URA.RU»
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В моде коричневый и голубой цвета
В моде коричневый и голубой цвета Фото:

Модникам Челябинска и области стоит обратить внимание на натуральные цвета при выборе одежды на лето 2025 года. Тенденции мужской моды раскрыла в блиц-интервью URA.RU основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова.

Какие цвета для мужчин будут в моде этим летом?

Так же, как и для женщин, для мужчин этим летом я советую выбирать пастельные тона (мятный, сливочный, голубой), натуральные цвета ( бежевый, серый, хаки). Также остаются актуальными яркие цвета (особенно советую обратить внимание на все оттенки желтого — от оттенка «яичного желтка» до «бананового смузи», и на все оттенки коричневого цвета).

Какой гардероб стоит выбирать, чтобы быть в тренде?

На пике популярности всевозможные поло и брюки свободного кроя («Аладдины» ворвались не только в гардероб модниц женского пола, но и в мужской гардероб). В моде стиль спорт-шик и так называемые расслабленные костюмы. Из принтов будут популярными полоска, клетка и флористика.

Челябинский дизайнер уже рассказывала о модных тенденциях лета 2025 года для женщин. Так, модницам стоит обратить внимание на легкие летящие ткани и нежное кружево.

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Модникам Челябинска и области стоит обратить внимание на натуральные цвета при выборе одежды на лето 2025 года. Тенденции мужской моды раскрыла в блиц-интервью URA.RU основательница челябинского брэнда «Only Ю» Юлия Безрукова. Какие цвета для мужчин будут в моде этим летом? Так же, как и для женщин, для мужчин этим летом я советую выбирать пастельные тона (мятный, сливочный, голубой), натуральные цвета ( бежевый, серый, хаки). Также остаются актуальными яркие цвета (особенно советую обратить внимание на все оттенки желтого — от оттенка «яичного желтка» до «бананового смузи», и на все оттенки коричневого цвета). Какой гардероб стоит выбирать, чтобы быть в тренде? На пике популярности всевозможные поло и брюки свободного кроя («Аладдины» ворвались не только в гардероб модниц женского пола, но и в мужской гардероб). В моде стиль спорт-шик и так называемые расслабленные костюмы. Из принтов будут популярными полоска, клетка и флористика. Челябинский дизайнер уже рассказывала о модных тенденциях лета 2025 года для женщин. Так, модницам стоит обратить внимание на легкие летящие ткани и нежное кружево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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