Застройщикам потребуется около трех лет для продажи квартир в челябинских новостройках

Челябинск оказался среди городов России со средней активностью на рынке новостроек. На реализацию остатков площадей в них у застройщиков в среднем уйдет три года, сообщили на сайте о недвижимости.
«В целом по России Челябинск оказался в желтой зоне по нераспроданности квартир в новостройках. В регионе нераспроданными сейчас остаются 804 квадратных метра жилья при средних месячных темпах реализации 13 000 квадратных метров», — сообщается не сайте РБК со ссылкой на исследование bnMAP. pro.
При этом самые высокие показатели нераспроданности — в Краснодарском крае. Чтобы реализовать все оставшиеся квадратные метры в новостройках в регионе, там потребуется около 5,6 года. Речь идет почти о двух миллионах квадратных метров жилья и средних месячных темпах реализации 25 000 квадратов. Далее следует Самара, где остатки в новостройках, а именно 711 000 квадратных метров, можно будет распродать в среднем за 4,8 года при средних темпах продаж 13 000 квадратных метров в месяц.
В Челябинске из-за внушительного числа нераспроданных площадей в новостройках снизились цены на новое жилье. В городе с 15 по 27 мая 2025 года квартиры в челябинских новостройках подешевели на 5% — до 164 000 рублей за квадратный метр.
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