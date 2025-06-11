В среду, 11 июня 2025 года, знаменитому российскому пианисту Денису Мацуеву исполняется 50 лет. За свою карьеру музыкант успел покорить главные концертные залы мира, стать лауреатом множества престижных премий и наград, а также оказаться в центре политических скандалов, стоивших ему карьеры на Западе. Подробнее о пути, личной жизни и творчестве музыканта — в материале URA.RU.
Начало Мацуева: от Иркутска до Москвы
Денис Мацуев родился 11 июня 1975 года в Иркутске в семье потомственных музыкантов. Его отец, Леонид Викторович, был композитором и пианистом, писал музыку к спектаклям иркутских театров. Мать, Ирина Дмитриевна Гомельская, преподавала игру на фортепиано. Даже дед будущей звезды, Дмитрий Леонидович Гомельский, работал перкуссионистом в оркестре Иркутского цирка.
Музыкальный талант Дениса проявился рано, но родителям приходилось прикладывать усилия, чтобы удержать энергичного мальчика за инструментом. Первые уроки он получил от бабушки Веры Альбертовны Раммуль, которая играла на нескольких инструментах. В Иркутске юный пианист учился в средней школе №11 имени В.В. Маяковского и параллельно посещал школу искусств.
Поворотным моментом в судьбе юного музыканта стал 1990 год, когда он выступил перед Иветтой Вороновой, руководителем фонда «Новые имена». Денис, тогда еще футбольный фанат и капитан дворовой команды, прибежал на прослушивание прямо с матча, сыграл прелюдию Рахманинова и собственную джазовую импровизацию, после чего был приглашен в Москву.
В 1991 году семья Мацуевых решилась на рискованный шаг — переезд в столицу. Бабушка Дениса продала кооперативную квартиру за 13,5 тысяч долларов, чтобы обеспечить внуку возможность учиться в Москве. Семья сняла скромную однокомнатную квартиру на проспекте Маршала Жукова, где стояло старенькое пианино «Тюмень».
Прорыв Мацуева в большую музыку
В столице Мацуев поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а в 1994 году — в саму консерваторию. Его педагогами стали А.А. Наседкин, а позднее С.Л. Доренский, который отмечал у студента «сумасшедшие мозги» и феноменальную память.
Стремительный взлет карьеры пришелся на 1998 год, когда Мацуев завоевал первую премию XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского — соревнования, открывающего двери в мир большой музыки. Уже через год музыкант с отличием окончил консерваторию и начал активную гастрольную деятельность.
С 1995 года Мацуев — солист Московской филармонии. В 2004 году он представил свой ежегодный персональный абонемент «Солист Денис Мацуев», в рамках которого с пианистом выступают ведущие оркестры России и зарубежья. Среди его партнеров — такие известные дирижеры, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Михаил Плетнев и Владимир Спиваков.
Музыкальный стиль Мацуева отличается виртуозностью и мощной энергетикой. Пианиста прозвали «музыкальным марафонцем» за способность исполнять сложнейшие программы. Он стал единственным пианистом, сыгравшим три концерта Чайковского за один вечер, а в 2018 году исполнил все фортепианные произведения Рахманинова за два дня.
Политика и скандалы
Отдельная часть биографии Мацуева — его общественно-политическая деятельность. С 2006 года пианист входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте России, а с 2012 по 2016 год возглавлял Общественный совет при Министерстве культуры РФ.
Международная карьера музыканта оказалась под угрозой после того, как в марте 2014 года он публично поддержал возвращение Крыма в состав России и подписал коллективное письмо деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина по Украине и Крыму. Эта позиция Мацуева стала причиной протестов общественности против его гастрольных выступлений в США.
В 2018 году пианист вошел в инициативную группу, выдвинувшую кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах, а также был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В 2020 году Мацуев агитировал за поправки к Конституции России, снявшись в специальном видеоролике.
Ситуация обострилась в 2022 году. 25 февраля Мацуев должен был выступать с Венским филармоническим оркестром под руководством Валерия Гергиева в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Однако после начала специальной военной операции на Украине Карнеги-холл объявил о прекращении сотрудничества с обоими музыкантами в связи с их поддержкой политики Владимира Путина.
В мае 2022 года Латвия запретила Мацуеву въезд в страну за поддержку действий России на Украине, а в апреле того же года Швейцарский фонд Сергея Рахманинова приостановил членство пианиста в своем консультативном совете. В феврале 2023 года были отменены концерты Мацуева в Италии по политическим причинам.
Личная жизнь Дениса Мацуева
Долгое время Денис Мацуев в шутку называл музыку своей женой, а джаз — любовницей. Однако в его жизни произошли изменения, когда он встретил приму-балерину Большого театра Екатерину Шипулину. Пара долго скрывала свои отношения, даже когда участвовала в совместном проекте Сергея Даниляна «Отражение».
31 октября 2016 года у пары родилась дочь Анна, хотя сам пианист не комментировал это событие до мая 2017 года. Мацуев признался, что из-за плотного гастрольного графика сможет почувствовать перемены в своей жизни только через несколько лет. Пара живет в гражданском браке и, несмотря на загруженность обоих родителей, старается проводить вместе праздники и отпуск.
Мацуев и Шипулина воспитывают дочь без давления и не настаивают на музыкальной или балетной карьере. По словам музыканта, Анна — творческий ребенок, который любит рисовать и устраивать домашние спектакли. Во время пандемии 2020 года пианист впервые за долгое время смог провести с семьей несколько месяцев подряд, что стало для него особенным опытом.
Помимо музыки, Денис Мацуев увлекается спортом. Он страстный болельщик московского «Спартака», любит играть в футбол, теннис и боулинг. Это увлечение спортом сохранилось с детства.
Награды и признание
За свою карьеру Денис Мацуев удостоился множества престижных наград и званий:
Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Народный артист Российской Федерации (2011), Лауреат Государственной премии РФ (2009), Орден Почета (2016), Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (и (2025). Также он является народным артистом Республики Башкортостан (2024), имеет знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2020) и многие другие награды.
Дискография и творческие проекты Дениса Мацуева
За время своей музыкальной карьеры Денис Мацуев записал более 14 альбомов, многие из которых получили признание критиков и слушателей:
- Tribute to Horowitz (2004) – дебютный сольный альбом
- Stravinsky & Tchaikovsky (2005) – интерпретации произведений российских композиторов
- Tchaikovsky, Shostakovich – piano concertos (2006)
- Unknown Rachmaninoff (2007) – особенно ценная запись, сделанная на рояле самого Рахманинова в его швейцарском имении "Сенар"
- The Carnegie Hall Concert (2008) – запись выступления в знаменитом концертном зале
- Коллекция (2010)
- Piano Concertos Nos 1 & 2 (Шостакович), Piano Concerto No 5 (Щедрин) с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (2010)
- Piano Concerto No 3 & Rhapsody on a Theme of Paganini (Рахманинов) с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (2011)
- Liszt Concertos 1 & 2, Totentanz с Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева (2011)
- Piano Concerto (Рахманинов), Rhapsody in Blue (Гершвин) с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Алана Гилберта (2013)
Помимо исполнительской деятельности, Мацуев известен как организатор музыкальных фестивалей. С 2004 года он руководит фестивалем «Звезды на Байкале» в родном Иркутске, с 2005 года является художественным руководителем фестиваля «Crescendo».
В 2010 году по приглашению французских коллег принял участие в организации фестиваля искусств города Анси. А в 2012 году стал художественным директором Первого Международного фестиваля и конкурса молодых пианистов Astana Piano Passion.
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