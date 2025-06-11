Коммунисты потребовали закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и Москве. Документ

Депутаты КПРФ требуют проверить и закрыть два филиала Ельцин Центра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С требованием проверить филиалы ЕЦ выступили Ивачев и Царихин
С требованием проверить филиалы ЕЦ выступили Ивачев и Царихин Фото:

Первые секретари Свердловского обкома и Московского горкома КПРФ Александр Ивачев и Виктор Царихин выступили с требованием закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и столице. Они уверенны, что на стендах центра находятся недостоверные сведения, которые дискредитируют роль СССР в годы Второй мировой войны, рассказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.

Ивачев и Царихин направили официальное заявление в СКР, в котором просят проверить два филиала. «Наиболее грубым нарушением, по мнению авторов заявления, является размещение информации о том, что „с 1929 по 1953 год через систему ГУЛАГа прошло около 20 миллионов человек“. Коммунисты опровергают эту цифру, ссылаясь на официальные архивные данные и научные исследования», — написал Парфенов на своей странице во «ВКонтакте». Депутаты считают, что цифра в 20 млн ничем не подтверждается.

По словам секретарей, выставка в Ельцин Центре нацелена не на просвещение, а на «демонизацию». «Советская история подается исключительно в негативном ключе, с использованием эмоционально окрашенных и антиисторических формулировок», — уверяют они.

Представители КПРФ отметили, что музей, получая государственное финансирование, обязан действовать в соответствии с законом. «Мы требуем закрытия Ельцин Центра», — подчеркнул Царихин в своем telegram-канале.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращения в Министерство юстиции, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой принять меры в связи с публикациями о возможных антироссийских мероприятиях в ЕЦ. Обращения Делягина направили председателю СКР Александру Бастрыкину.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первые секретари Свердловского обкома и Московского горкома КПРФ Александр Ивачев и Виктор Царихин выступили с требованием закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и столице. Они уверенны, что на стендах центра находятся недостоверные сведения, которые дискредитируют роль СССР в годы Второй мировой войны, рассказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. Ивачев и Царихин направили официальное заявление в СКР, в котором просят проверить два филиала. «Наиболее грубым нарушением, по мнению авторов заявления, является размещение информации о том, что „с 1929 по 1953 год через систему ГУЛАГа прошло около 20 миллионов человек“. Коммунисты опровергают эту цифру, ссылаясь на официальные архивные данные и научные исследования», — написал Парфенов на своей странице во «ВКонтакте». Депутаты считают, что цифра в 20 млн ничем не подтверждается. По словам секретарей, выставка в Ельцин Центре нацелена не на просвещение, а на «демонизацию». «Советская история подается исключительно в негативном ключе, с использованием эмоционально окрашенных и антиисторических формулировок», — уверяют они. Представители КПРФ отметили, что музей, получая государственное финансирование, обязан действовать в соответствии с законом. «Мы требуем закрытия Ельцин Центра», — подчеркнул Царихин в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ будет опубликован, как только поступит. Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращения в Министерство юстиции, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой принять меры в связи с публикациями о возможных антироссийских мероприятиях в ЕЦ. Обращения Делягина направили председателю СКР Александру Бастрыкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...