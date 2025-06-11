Первые секретари Свердловского обкома и Московского горкома КПРФ Александр Ивачев и Виктор Царихин выступили с требованием закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и столице. Они уверенны, что на стендах центра находятся недостоверные сведения, которые дискредитируют роль СССР в годы Второй мировой войны, рассказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.
Ивачев и Царихин направили официальное заявление в СКР, в котором просят проверить два филиала. «Наиболее грубым нарушением, по мнению авторов заявления, является размещение информации о том, что „с 1929 по 1953 год через систему ГУЛАГа прошло около 20 миллионов человек“. Коммунисты опровергают эту цифру, ссылаясь на официальные архивные данные и научные исследования», — написал Парфенов на своей странице во «ВКонтакте». Депутаты считают, что цифра в 20 млн ничем не подтверждается.
По словам секретарей, выставка в Ельцин Центре нацелена не на просвещение, а на «демонизацию». «Советская история подается исключительно в негативном ключе, с использованием эмоционально окрашенных и антиисторических формулировок», — уверяют они.
Представители КПРФ отметили, что музей, получая государственное финансирование, обязан действовать в соответствии с законом. «Мы требуем закрытия Ельцин Центра», — подчеркнул Царихин в своем telegram-канале.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Ельцин Центра. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин направил обращения в Министерство юстиции, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой принять меры в связи с публикациями о возможных антироссийских мероприятиях в ЕЦ. Обращения Делягина направили председателю СКР Александру Бастрыкину.
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