Депутат Госдумы попросил Бастрыкина проверить Ельцин Центр

Депутат Государственной думы Михаил Делягин направил обращения в Министерство юстиции, МВД, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой принять меры в связи с публикациями о возможных антироссийских мероприятиях в Ельцин Центре. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения депутата, направленного председателю СКР Александру Бастрыкину.
«В различных телеграм-каналах опубликованы статьи со скриншотами о возможных нарушениях в деятельности фонда „Президентский центр Б.Н. Ельцина“ (Екатеринбург), связанных с проведением антироссийских мероприятий, организатором которых является первый заместитель исполнительного директора — гражданка Израиля Людмила Телен, разместившая 25 февраля 2022 года в своих социальных сетях репост статуса Татьяны Юмашевой „Нет войне!“, — пишет в обращении депутат.
В своем обращении депутат указывает на публикации в telegram-каналах: «УРАЛLIVE», «Повернутые на войне» и «Катиона ИпатоVa». В них утверждается о возможном участии иностранных граждан в руководстве Ельцин Центра. В частности депутата заинтересовали публикации под названием «Моссад крадется в Ельцин Центр?» и «Против Ельцин Центра выступили участники СВО».
Ранее полпред президента РФ в УрФО Артем Жога нацелился на смену работы Ельцин Центра, исключив из программы мероприятия, которые противоречат, на его взгляд, проводимой государством политике. Позже Жога подтвердил эту мысль, заявив, что хочет сделать площадку более патриотичной.
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