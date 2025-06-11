Лидера уралмашевской группировки со свастикой на груди отправили за решетку

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил в изолятор на 12 суток главу клуба единоборств «Двухглавый орел» Петра Колесова за демонстрацию нацистской символики. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
«Петра Колесова признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)», — пояснили там. На его теле набито большое количество неонацистских татуировок.
О задержании спортсмена стало известно 10 июня. Его также подозревают в кураторстве радикальной уралмашевской группировки. Правоохранители намерены денацифицировать клуб «Двухглавый орел», который раньше назывался «Патриот». Сейчас решается вопрос о приостановке его работы как минимум на время проверки.
По предварительным данным, именно Колесов тренировал радикала, который в апреле совершил покушение на убийство двух бездомных, один из них скончался от полученных ран. Тогда молодой человек объяснился тем, что напал на мужчин из-за «детской травмы».
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