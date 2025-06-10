10 июня 2025

Нефтяные компании ХМАО получили полмиллиарда рублей убытков за первый квартал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяные компании из Югры потеряли 600 миллионов рублей
Нефтяные компании из Югры потеряли 600 миллионов рублей Фото:

Нефтедобывающие компании Югры с начала года потеряли более 600 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Тюменьстат.

«Сальдированный финансовый результат организации: добыча нефти и природного газа. [Убыток] 619 558,5 млн. [Прибыль] 135,530 млн», — сообщает Тюменьстат.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания ушла в минус в 2025 году. «Сургутнефтегаз» потеряла 400 миллиардов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтедобывающие компании Югры с начала года потеряли более 600 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Тюменьстат. «Сальдированный финансовый результат организации: добыча нефти и природного газа. [Убыток] 619 558,5 млн. [Прибыль] 135,530 млн», — сообщает Тюменьстат. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания ушла в минус в 2025 году. «Сургутнефтегаз» потеряла 400 миллиардов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...