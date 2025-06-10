Нефтяные компании ХМАО получили полмиллиарда рублей убытков за первый квартал

Нефтяные компании из Югры потеряли 600 миллионов рублей
Нефтедобывающие компании Югры с начала года потеряли более 600 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Тюменьстат.
«Сальдированный финансовый результат организации: добыча нефти и природного газа. [Убыток] 619 558,5 млн. [Прибыль] 135,530 млн», — сообщает Тюменьстат.
Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания ушла в минус в 2025 году. «Сургутнефтегаз» потеряла 400 миллиардов.
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