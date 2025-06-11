Путин раскрыл главную цель новой программы вооружений

Путин: новая госпрограмма вооружений сфокусирована на создании новых систем
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Новая государственная программа вооружений будет сфокусирована на разработке самых современных систем вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

«В новой госпрограмме вооружений акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений, которые будут определять облик армии и флота на перспективу. При этом необходимо учитывать опыт СВО», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений, а оборонные предприятия страны успешно выполняют экспортные обязательства. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.

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Новая государственная программа вооружений будет сфокусирована на разработке самых современных систем вооружения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. «В новой госпрограмме вооружений акцент должен быть сделан на создании самых современных систем вооружений, которые будут определять облик армии и флота на перспективу. При этом необходимо учитывать опыт СВО», — подчеркнул Путин. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет позиции в пятерке крупнейших экспортеров вооружений, а оборонные предприятия страны успешно выполняют экспортные обязательства. По его словам, развитие военно-технического сотрудничества и внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, способствуют укреплению позиций РФ на мировом рынке вооружений. Опыт, полученный Россией в ходе СВО, также активно анализируется зарубежными государствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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