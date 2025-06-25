Под опекой монстра: история жестокого убийства 6-летнего Далера Бобиева в Екатеринбурге

Свердловский прокурор Крылов запросил 25 лет для опекунши за убийство Далера

26 июня 2025 в 08:49 Размер текста - 17 +

Опекунша превратила в ад жизнь Далера (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В России ежегодно без вести исчезают порядка 40 тысяч детей. В большинстве случаев поисковые мероприятия завершаются успешно, и детей находят живыми. Однако судьба Далера Бобиева сложилась иначе и обернулась трагедией. Два года назад мало кто мог предположить, что дело приобретет столь широкий общественный резонанс. О том, как убийство приемного ребенка потрясло не только Екатеринбург, но и всю страну, — в материале URA.RU. Утро 26 июня 2023 года в Екатеринбурге началось с тревожного сообщения — в полицию обратилась тогда еще 34-летняя Вероника Наумова. Она заявила о пропаже своего приемного сына, шестилетнего Далера Бобиева. По словам женщины, мальчик с психическими особенностями покинул квартиру на улице Симферопольской ранним утром, оставив незапертой входную дверь. Наумова подчеркнула, что ребенок нуждается в медицинской помощи, а его исчезновение вызывает серьезные опасения. Новость по теме В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик. Фото К поискам Далера подключились не только полиция, но и волонтеры, поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв», кинологи с собаками, а также жители города. Было расклеено более двухсот ориентировок, а к розыску присоединились даже военные. Однако первые дни не принесли результатов: следов мальчика не обнаружили ни в районе проживания, ни на территории военного городка. Наумова выдвигала разные версии исчезновения ребенка: от самостоятельного побега из-за семейного конфликта до возможного участия биологических родственников. Однако следователи все больше сомневались в правдивости ее рассказов: кинологи не обнаружили следов Далера возле дома, а бывший воспитанник семьи Даниил Егольников рассказал о жестоком обращении в приемной семье. Семья Наумовых на первый взгляд казалась благополучной: шестеро детей, работа матери-опекуна в сфере образования, положительные отзывы коллег и соседей. Однако вскоре следствие выяснило, что за внешним благополучием скрывалась жестокость. Бывший подопечный Наумовой рассказал, что дети боялись опекуншу и не осмеливались жаловаться на ее методы воспитания. Егольников поставил под сомнение и рассказы о психическом заболевании Далера, отметив, что Наумова сама внушала ребенку наличие воображаемого друга Кости. Новость по теме В Екатеринбурге прощаются с шестилетним Далером Бобиевым. Онлайн-трансляция 28 июня 2023 года, после допроса Наумовой и повторного обследования территории, собаки взяли след мальчика в гаражном комплексе неподалеку от дома. Утром 29 июня там нашли тело Далера, спрятанное в спортивной сумке. Наумова призналась, что инсценировала побег ребенка, а сама смерть, по ее словам, произошла в результате несчастного случая во время купания. Однако экспертиза показала: мальчик погиб гораздо раньше — предположительно, еще в декабре 2022 года. 5 июля в Екатеринбурге состоялись похороны Далера, организованные в соответствии с мусульманскими обычаями. Церемония прощания прошла в мечети Абу Ханифа, где тело покойного вынесли во внутренний двор. Мулла совершил основную молитву за умершего — «Калима-и Шахада». После этого останки были перевезены на мусульманское кладбище в Горном Щите, где Далера предали земле. Спустя несколько дней после ареста опекунши сводная сестра мальчика Даша выступила с признанием, в котором сообщила, что мотивом убийства Далера в декабре послужил конфликт из-за еды. По словам Даши, ее шестилетний брат без разрешения съел виноград, что привело к сильной агрессии со стороны Наумовой. Опекунша схватила тяжелый металлический рожок для обуви и начала избивать им ребенка. После избиения мальчика поместили в некое подобие погреба, который находился внутри их квартиры на первом этаже. Далера искали сотни человек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На следующий день Наумова велела Даше помыть брата. Как рассказала девочка, когда она раздела Далера, на его теле практически не осталось живого места. По словам Даши, прямо в ванной мальчик потерял сознание и впоследствии, вероятно, из-за полученных травм скончался. После случившегося Вероника запретила Даше рассказывать об этом кому-либо, пригрозив, что в противном случае ее отправят в ужасную семью. Испугавшись угроз, девочка молчала. Когда в дом приходили посторонние и интересовались местонахождением Далера, в том числе представители органов опеки, Наумова утверждала, что ребенок находится в гостях у ее подруги и сейчас не дома. Аналогичную версию она сообщала отцу мальчика, уверяя его, что с сыном все хорошо, отправляя старые фотографии и обещая, что после его освобождения из тюрьмы он сможет забрать сына. Вскоре после инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников органов опеки, которые не заметили пропажи ребенка и не осуществляли должного контроля за условиями его проживания. В отношении Евгении Вознесенской, ранее работавшей в ведомстве и курировавшей семью, где проживал погибший Далер Бобиев, суд назначил штраф 200 тысяч рублей. Анна Гилева не уведомила руководство детсада об отсутствии ребенка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В дополнение к этому органы прокуратуры осуществили проверку работы детского сада, персонал которого не принял мер в связи с длительным отсутствием одного из воспитанников. По итогам разбирательства бывшей заведующей детского сада №546 Анне Гилевой было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако суд, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, сократил срок до одного года и десяти месяцев. В соответствии со статьей 82 УК РФ, Гилева начнет отбывать назначенное наказание после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. В ходе расследования было установлено, что к гибели ребенка причастны не только опекунша, но и ее супруг Александр Наумов. Он осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии за истязание несовершеннолетнего. Кроме того, он лишен воинского звания. Для Даниила Егольникова, племянника семьи, гособвинитель потребовал назначить наказание в виде шести лет лишения свободы за соучастие в совершенных преступлениях. Заявление родного отца Далера о выплате компенсации в размере пяти миллионов рублей было отклонено. Борис Крылов потребовал для Наумовой суровый приговор (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В январе 2025 года следственные органы признали данное уголовное дело одним из наиболее запутанных и тяжелых за последние годы. Лишь при содействии специалистов в области психологии удалось получить показания от детей Наумовой и восстановить полную картину многолетних издевательств и насилия. В отношении Вероники Наумовой были выдвинуты обвинения по нескольким статьям, включая убийство, истязание, мошенничество, незаконное лишение свободы, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Глава свердловской прокуратуры Борис Крылов ходатайствовал о назначении опекунше наказания в виде 25 лет лишения свободы. Подробная информация о резонансном деле — в специальном сюжете URA.RU. Шестилетний Далер Бобиев стал жертвой жестокого обращения со стороны взрослых, которые должны были окружить его заботой и любовью. Однако вместо этого мальчик лишился жизни лишь из-за того, что был ребенком и совершал обычные детские шалости. 28 июля Веронике Наумовой будет вынесен приговор, и таким образом завершится история, длившаяся два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ежегодно без вести исчезают порядка 40 тысяч детей. В большинстве случаев поисковые мероприятия завершаются успешно, и детей находят живыми. Однако судьба Далера Бобиева сложилась иначе и обернулась трагедией. Два года назад мало кто мог предположить, что дело приобретет столь широкий общественный резонанс. О том, как убийство приемного ребенка потрясло не только Екатеринбург, но и всю страну, — в материале URA.RU. Утро 26 июня 2023 года в Екатеринбурге началось с тревожного сообщения — в полицию обратилась тогда еще 34-летняя Вероника Наумова. Она заявила о пропаже своего приемного сына, шестилетнего Далера Бобиева. По словам женщины, мальчик с психическими особенностями покинул квартиру на улице Симферопольской ранним утром, оставив незапертой входную дверь. Наумова подчеркнула, что ребенок нуждается в медицинской помощи, а его исчезновение вызывает серьезные опасения. К поискам Далера подключились не только полиция, но и волонтеры, поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв», кинологи с собаками, а также жители города. Было расклеено более двухсот ориентировок, а к розыску присоединились даже военные. Однако первые дни не принесли результатов: следов мальчика не обнаружили ни в районе проживания, ни на территории военного городка. Наумова выдвигала разные версии исчезновения ребенка: от самостоятельного побега из-за семейного конфликта до возможного участия биологических родственников. Однако следователи все больше сомневались в правдивости ее рассказов: кинологи не обнаружили следов Далера возле дома, а бывший воспитанник семьи Даниил Егольников рассказал о жестоком обращении в приемной семье. Семья Наумовых на первый взгляд казалась благополучной: шестеро детей, работа матери-опекуна в сфере образования, положительные отзывы коллег и соседей. Однако вскоре следствие выяснило, что за внешним благополучием скрывалась жестокость. Бывший подопечный Наумовой рассказал, что дети боялись опекуншу и не осмеливались жаловаться на ее методы воспитания. Егольников поставил под сомнение и рассказы о психическом заболевании Далера, отметив, что Наумова сама внушала ребенку наличие воображаемого друга Кости. 28 июня 2023 года, после допроса Наумовой и повторного обследования территории, собаки взяли след мальчика в гаражном комплексе неподалеку от дома. Утром 29 июня там нашли тело Далера, спрятанное в спортивной сумке. Наумова призналась, что инсценировала побег ребенка, а сама смерть, по ее словам, произошла в результате несчастного случая во время купания. Однако экспертиза показала: мальчик погиб гораздо раньше — предположительно, еще в декабре 2022 года. 5 июля в Екатеринбурге состоялись похороны Далера, организованные в соответствии с мусульманскими обычаями. Церемония прощания прошла в мечети Абу Ханифа, где тело покойного вынесли во внутренний двор. Мулла совершил основную молитву за умершего — «Калима-и Шахада». После этого останки были перевезены на мусульманское кладбище в Горном Щите, где Далера предали земле. Спустя несколько дней после ареста опекунши сводная сестра мальчика Даша выступила с признанием, в котором сообщила, что мотивом убийства Далера в декабре послужил конфликт из-за еды. По словам Даши, ее шестилетний брат без разрешения съел виноград, что привело к сильной агрессии со стороны Наумовой. Опекунша схватила тяжелый металлический рожок для обуви и начала избивать им ребенка. После избиения мальчика поместили в некое подобие погреба, который находился внутри их квартиры на первом этаже. На следующий день Наумова велела Даше помыть брата. Как рассказала девочка, когда она раздела Далера, на его теле практически не осталось живого места. По словам Даши, прямо в ванной мальчик потерял сознание и впоследствии, вероятно, из-за полученных травм скончался. После случившегося Вероника запретила Даше рассказывать об этом кому-либо, пригрозив, что в противном случае ее отправят в ужасную семью. Испугавшись угроз, девочка молчала. Когда в дом приходили посторонние и интересовались местонахождением Далера, в том числе представители органов опеки, Наумова утверждала, что ребенок находится в гостях у ее подруги и сейчас не дома. Аналогичную версию она сообщала отцу мальчика, уверяя его, что с сыном все хорошо, отправляя старые фотографии и обещая, что после его освобождения из тюрьмы он сможет забрать сына. Вскоре после инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников органов опеки, которые не заметили пропажи ребенка и не осуществляли должного контроля за условиями его проживания. В отношении Евгении Вознесенской, ранее работавшей в ведомстве и курировавшей семью, где проживал погибший Далер Бобиев, суд назначил штраф 200 тысяч рублей. В дополнение к этому органы прокуратуры осуществили проверку работы детского сада, персонал которого не принял мер в связи с длительным отсутствием одного из воспитанников. По итогам разбирательства бывшей заведующей детского сада №546 Анне Гилевой было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Однако суд, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, сократил срок до одного года и десяти месяцев. В соответствии со статьей 82 УК РФ, Гилева начнет отбывать назначенное наказание после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. В ходе расследования было установлено, что к гибели ребенка причастны не только опекунша, но и ее супруг Александр Наумов. Он осужден на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии за истязание несовершеннолетнего. Кроме того, он лишен воинского звания. Для Даниила Егольникова, племянника семьи, гособвинитель потребовал назначить наказание в виде шести лет лишения свободы за соучастие в совершенных преступлениях. Заявление родного отца Далера о выплате компенсации в размере пяти миллионов рублей было отклонено. В январе 2025 года следственные органы признали данное уголовное дело одним из наиболее запутанных и тяжелых за последние годы. Лишь при содействии специалистов в области психологии удалось получить показания от детей Наумовой и восстановить полную картину многолетних издевательств и насилия. В отношении Вероники Наумовой были выдвинуты обвинения по нескольким статьям, включая убийство, истязание, мошенничество, незаконное лишение свободы, а также вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Глава свердловской прокуратуры Борис Крылов ходатайствовал о назначении опекунше наказания в виде 25 лет лишения свободы. Подробная информация о резонансном деле — в специальном сюжете URA.RU. Шестилетний Далер Бобиев стал жертвой жестокого обращения со стороны взрослых, которые должны были окружить его заботой и любовью. Однако вместо этого мальчик лишился жизни лишь из-за того, что был ребенком и совершал обычные детские шалости. 28 июля Веронике Наумовой будет вынесен приговор, и таким образом завершится история, длившаяся два года.