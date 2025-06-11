Челябинский мэр вышел на работу в День России

Мэр Челябинска Алексей Лошкин рассказал, что День России для него — рабочий. Отказаться от выходного он решил, чтобы лично проконтролировать работу на местах по безопасности горожан в этот праздник.
«Встречаю День России на работе, в кругу коллег, моей команды, которая каждый день трудится на благо города... Каждый из нас держит фокус на безопасности и комфорте горожан, на их желании провести длинные выходные максимально спокойно и разнообразно. Делаем эти потребности приоритетными, организуя работу на местах», — написал глава города в своем telegram-канале.
Алексей Лошкин подчеркнул, что нынешний праздник для него олицетворяет сплоченность народа и осознание общей ответственности перед последующими поколениями граждан России. По его словам, главным достоянием страны являются ее жители, которые своим трудом формируют историческое наследие государства. Он пожелал челябинцам крепкого здоровья и благополучия.
Ранее с Днем России жителей региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, опубликовав видео. Руководитель отметил, что главное богатство Урала — это его люди.
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