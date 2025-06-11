СК затребовал свежие данные о гибели набитого ветошью челябинского младенца

В центральный офис Следственного комитета России будет направлен отчет, содержащий свежие сведения о ходе расследования уголовных дел, связанных со смертью новорожденного в Челябинске. Об этом рассказал telegram-канал веломства.
«В средствах массовой информации вновь размещены обращения к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой объективно разобраться в причинах гибели новорожденного в Челябинске. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад с актуальной информацией о проведенных по уголовным делам следственных действиях и результатах экспертиз», — говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года жительница региона стала матерью ребенка с врожденным пороком сердца. По имеющимся данным, из-за нарушений при оказании медицинской помощи новорожденный скончался. Родственники погибшего выражают обеспокоенность возможным уходом виновных от ответственности и недовольны действиями следствия.
Идет расследование по уголовному делу, возбужденному по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, в ходе эксгумации обнаружилось отсутствие внутренних органов у ребенка. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по статье о халатностьи. В рамках проверки проведен ряд экспертиз. Назначено дополнительное исследование.
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