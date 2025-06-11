Губернатор ХМАО наградил жителей в честь Дня России

В День России губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил окружные награды жителям Югры. Почетными званиями и другими наградами удостоены более 30 югорчан. Об этом он сообщил в личном telegram-канале.
«Вашими достижениями, вкладом в развитие региона гордится вся страна. Вы — наша опора, основа благополучия и процветания. Выражаю слова признательности, благодарю за неравнодушие и силу духа. Пусть ваш труд вдохновляет на добрые дела и верное служение Родине», — сообщал Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук поздравил жителей округа с Днем России, подчеркнув, что благодаря их любви Югра остается сильной опорой для страны. Он отметил, что в этот праздник ряд городов и районов региона отмечают свои дни рождения.
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