Современное ядерное оружие в сотни раз превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки во Второй мировой войне. Об этом корреспонденту URA.RU заявил замнаучного руководителя Российского федерального ядерного центра ВНИИ технической физики им. Е.И. Забабахина (Челябинская область) Юрий Диков. Он также назвал безумцами всех, кто рассчитывает избежать последствий при нанесении удара по России.
«Именно готовность нанести ответный удар сдерживает любого нападающего. Потому что он несоизмерим ни с какими политическими целями. На мой взгляд, уповать на нападение на ядерную державу, надеясь, что она не решится применить оружие в ответ — это безумие. Например, что такое Хиросима — 20 килотонн. Современные оружия в десятки и даже в сотни раз мощнее», — объяснил URA.RU Диков.
Диков подчеркнул, что застал испытания ядерного оружия и видел, как оно действует. Ущерб от нескольких ударов он назвал неприемлемым для каких-либо целей. В интервью с корреспондентом URA.RU, ученый также признался, что в ядерный центр попал по распределению.
«Всех иногородних с нашего выпуска мобилизовали в ядерный центр. Это было очень необходимо стране, мы это понимали и не прогадали. Я не жалею, что всю свою жизнь посвятил работе над ядерным оружием, хоть и дипломная работа у меня была исключительно теоретической», — рассказал URA.RU Диков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!