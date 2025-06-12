Из-за половодья больше тысячи свердловчан уже месяц отрезаны от цивилизации

В Свердловской области из-за половодья затоплены семь мостов и ограничено транспортное сообщение с 19 поселками, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС. В них проживает почти 1,7 тысячи человек.
«Всего на территории области затоплены семь низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами (д. Заречная, д. Заселина, с. Яр, д. Красный Бор, д. Боровикова, д. Решетникова, д. Сагай, д. Шадринка, д. Овчинникова, д. Городище, д. Красный Яр, д. Лукина, д. Жирякова, д. Черемнова, с. Куминовское, д. Барбашина, с. Кумарьинское, д. Макуй, с. Чернышово)», — говорится в сообщении МЧС.
Об ограничении транспортного сообщения с этими поселками URA.RU сообщало в начале мая. Тогда вдобавок были затоплены 23 приусадебных участка. В Талицком, Байкаловском, Слободо-Туринском и Туринском районах открыли паромные и лодочные переправы. Также были созданы запасы продовольствия и медикаментов. Изначально восстановление мостов и автомобильного сообщения ожидалось к маю-июню.
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