В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях. В частности, в некоторых районах Свердловской области в течение трех дней будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
"В отдельных районах Свердловской области 13-16 июня сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале", — такое предупреждение появилось на официальном сайте Уралгидрометцентра.
Это означает, что повышен риск возникновения лесных пожаров, задымления населенных пунктов. А также распространения огня, в том числе и от палов сухой травы, на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки. Пожароопасный сезон в регионе начал действовать со 2 апреля.
Также 13 июня в некоторых районах областях ожидается гроза, сильные дожди и ливни с крупным градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Там, где выпадет большое количество осадков, с 13 по 14 июня возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, местами с выходом на пойму.
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