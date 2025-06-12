12 июня 2025

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области могут начать гореть леса
В Свердловской области могут начать гореть леса Фото:

Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях. В частности, в некоторых районах Свердловской области в течение трех дней будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

"В отдельных районах Свердловской области 13-16 июня сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале", — такое предупреждение появилось на официальном сайте Уралгидрометцентра. 

Это означает, что повышен риск возникновения лесных пожаров, задымления населенных пунктов. А также распространения огня, в том числе и от палов сухой травы, на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки. Пожароопасный сезон в регионе начал действовать со 2 апреля. 

Также 13 июня в некоторых районах областях ожидается гроза, сильные дожди и ливни с крупным градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Там, где выпадет большое количество осадков, с 13 по 14 июня возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, местами с выходом на пойму.

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Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях. В частности, в некоторых районах Свердловской области в течение трех дней будет наблюдаться высокая и чрезвычайная пожарная опасность. "В отдельных районах Свердловской области 13-16 июня сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Четвертый и пятый класс горимости леса по региональной шкале", — такое предупреждение появилось на официальном сайте Уралгидрометцентра.  Это означает, что повышен риск возникновения лесных пожаров, задымления населенных пунктов. А также распространения огня, в том числе и от палов сухой травы, на жилые дома, садовые товарищества, сельхозпостройки. Пожароопасный сезон в регионе начал действовать со 2 апреля.  Также 13 июня в некоторых районах областях ожидается гроза, сильные дожди и ливни с крупным градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Там, где выпадет большое количество осадков, с 13 по 14 июня возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, местами с выходом на пойму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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