Дожди в регионе прогнозируются до конца недели
В Екатеринбурге после долгой жары начался мощный ливень с грозами. Дороги в центре города оказались подтоплены, сообщил корреспондент URA.RU.
Ранее региональный гидрометцентр предупреждал свердловчан, что в области прогнозируются кратковременные дожди, сильные ливни, град и грозы. Ночью и утром возможен туман.
А такая ситуация около станции метро Ботаническая
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