12 июня 2025

На Екатеринбург обрушился мощный ливень с грозами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди в регионе прогнозируются до конца недели
Дожди в регионе прогнозируются до конца недели Фото:

В Екатеринбурге после долгой жары начался мощный ливень с грозами. Дороги в центре города оказались подтоплены, сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее региональный гидрометцентр предупреждал свердловчан, что в области прогнозируются кратковременные дожди, сильные ливни, град и грозы. Ночью и утром возможен туман.

А такая ситуация около станции метро Ботаническая
А такая ситуация около станции метро Ботаническая
Фото:

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В Екатеринбурге после долгой жары начался мощный ливень с грозами. Дороги в центре города оказались подтоплены, сообщил корреспондент URA.RU. Ранее региональный гидрометцентр предупреждал свердловчан, что в области прогнозируются кратковременные дожди, сильные ливни, град и грозы. Ночью и утром возможен туман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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