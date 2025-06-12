Отдых закончился трагедией: в озере у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул мужчина

В озере — некогда затопленном карьере вдоль Кольцовского тракта — у пятизвездочного отеля «Рамада» Екатеринбурга утонул мужчина. Он решил искупаться после отдыха и распития напитков с друзьями и женой. Доплыл до середины озера и исчез. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«Кольцовский тракт, [10-й километр],15, „Рамада“ утонул взрослый мужчина. Он сидел с друзьями, женой. Выпивали. Предварительно, мужчина на середину озера уплыл и утонул», — объяснил источник.
В пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД корреспонденту URA.RU подтвердили произошедшее. «Тревожное сообщение о данном ЧП на водоеме в дежурную часть полиции поступило в 13:45. Личность пропавшего сотрудники территориального ОВД уже установили. Это местный житель из микрорайона Светлый, 1987 года рождения. С большой долей вероятности можно предположить, что виной трагедии могло стать злоупотребление алкоголем с последующим чреватым последствием и спором, что он сможет переплыть карьер. Не исключено также, что случилась судорога или сердечный приступ из-за резкой большой нагрузки. Тело мужчины сейчас разыскивают», — прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«К большому сожалению, за сегодняшние сутки это уже второй несчастный случай на воде. Вчера , примерно в это же время, на Рефтинском водохранилище в Асбесте утонула девочка 2013 года рождения, учащаяся школы №56 города Артемовский. Ребенок с родителями и бабушкой приехали на электричке, чтобы отдохнуть всей семьей. Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул. Сейчас ее тело при помощи лодки ищут три водолаза. Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под обоюдным присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах», — добавил Горелых.
Что касается ЧП у «Рамады», сейчас в этом деле разбирается СКР. «Как сообщили в следственном отделе по Октябрьскому району управления СК РФ по Свердловской области, по данному факту проводится процессуальная проверка, точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — объяснил помощник руководителя СКР по Свердловской области майор юстиции Максим Чалков.
В этом же карьере у отеля неделю назад, 7 июня, утонул подросток. Мальчик 13-14 лет решил переплыть озеро с тремя ребятами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!