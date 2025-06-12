12 июня 2025

Отдых закончился трагедией: в озере у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул мужчина

В озере у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В озере у отеля «Рамада» с начала июня утонули два человека
В озере у отеля «Рамада» с начала июня утонули два человека Фото:

В озере — некогда затопленном карьере вдоль Кольцовского тракта — у пятизвездочного отеля «Рамада» Екатеринбурга утонул мужчина. Он решил искупаться после отдыха и распития напитков с друзьями и женой. Доплыл до середины озера и исчез. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в экстренных службах.  

«Кольцовский тракт, [10-й километр],15, „Рамада“ утонул взрослый мужчина. Он сидел с друзьями, женой. Выпивали. Предварительно, мужчина на середину озера уплыл и утонул», — объяснил источник. 

В пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД корреспонденту URA.RU подтвердили произошедшее. «Тревожное сообщение о данном ЧП на водоеме в дежурную часть полиции поступило в 13:45. Личность пропавшего сотрудники территориального ОВД уже установили. Это местный житель из микрорайона Светлый, 1987 года рождения. С большой долей вероятности можно предположить, что виной трагедии могло стать злоупотребление алкоголем с последующим чреватым последствием и спором, что он сможет переплыть карьер. Не исключено также, что случилась судорога или сердечный приступ из-за резкой большой нагрузки. Тело мужчины сейчас разыскивают», — прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Озеро у «Рамады» является затопленным карьером
Озеро у «Рамады» является затопленным карьером
Фото:

«К большому сожалению, за сегодняшние сутки это уже второй несчастный случай на воде. Вчера , примерно в это же время, на Рефтинском водохранилище в Асбесте утонула девочка 2013 года рождения, учащаяся школы №56 города Артемовский. Ребенок с родителями и бабушкой приехали на электричке, чтобы отдохнуть всей семьей. Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул. Сейчас ее тело при помощи лодки ищут три водолаза. Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под обоюдным присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах», — добавил Горелых.

Что касается ЧП у «Рамады», сейчас в этом деле разбирается СКР. «Как сообщили в следственном отделе по Октябрьскому району управления СК РФ по Свердловской области, по данному факту проводится процессуальная проверка, точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — объяснил помощник руководителя СКР по Свердловской области майор юстиции Максим Чалков.

В этом же карьере у отеля неделю назад, 7 июня, утонул подросток. Мальчик 13-14 лет решил переплыть озеро с тремя ребятами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В озере — некогда затопленном карьере вдоль Кольцовского тракта — у пятизвездочного отеля «Рамада» Екатеринбурга утонул мужчина. Он решил искупаться после отдыха и распития напитков с друзьями и женой. Доплыл до середины озера и исчез. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в экстренных службах.   «Кольцовский тракт, [10-й километр],15, „Рамада“ утонул взрослый мужчина. Он сидел с друзьями, женой. Выпивали. Предварительно, мужчина на середину озера уплыл и утонул», — объяснил источник.  В пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД корреспонденту URA.RU подтвердили произошедшее. «Тревожное сообщение о данном ЧП на водоеме в дежурную часть полиции поступило в 13:45. Личность пропавшего сотрудники территориального ОВД уже установили. Это местный житель из микрорайона Светлый, 1987 года рождения. С большой долей вероятности можно предположить, что виной трагедии могло стать злоупотребление алкоголем с последующим чреватым последствием и спором, что он сможет переплыть карьер. Не исключено также, что случилась судорога или сердечный приступ из-за резкой большой нагрузки. Тело мужчины сейчас разыскивают», — прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «К большому сожалению, за сегодняшние сутки это уже второй несчастный случай на воде. Вчера , примерно в это же время, на Рефтинском водохранилище в Асбесте утонула девочка 2013 года рождения, учащаяся школы №56 города Артемовский. Ребенок с родителями и бабушкой приехали на электричке, чтобы отдохнуть всей семьей. Когда купались на участке, где этого делать нельзя, так как там установлены специальные знаки, буквально на несколько мгновений взрослые отвернулись, но и этих секунд было достаточно, чтобы подросток утонул. Сейчас ее тело при помощи лодки ищут три водолаза. Пользуясь возможностью, еще раз призываю и взрослых, и детей быть максимально осторожными на воде. Купаться только там, где разрешено и под обоюдным присмотром, соблюдая меры безопасности и не в глубоких местах», — добавил Горелых. Что касается ЧП у «Рамады», сейчас в этом деле разбирается СКР. «Как сообщили в следственном отделе по Октябрьскому району управления СК РФ по Свердловской области, по данному факту проводится процессуальная проверка, точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», — объяснил помощник руководителя СКР по Свердловской области майор юстиции Максим Чалков. В этом же карьере у отеля неделю назад, 7 июня, утонул подросток. Мальчик 13-14 лет решил переплыть озеро с тремя ребятами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...