23 июня 2025

«Аэрофлот» изменил маршрут полетов в Дубай и Абу-Даби

«Аэрофлот»: рейсы в ОАЭ осуществляются по альтернативным маршрутам
© Служба новостей «URA.RU»
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«Аэрофлот» изменил маршруты
«Аэрофлот» изменил маршруты Фото:
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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что выполняет рейсы между Россией и ОАЭ по альтернативным, безопасным маршрутам из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока „Аэрофлот“ сообщает, что не выполняет рейсы из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам», — заявили в telegram-канале авиакомпании.

Ранее российские авиакомпании были вынуждены отменить или скорректировать рейсы на Ближний Восток из-за эскалации в регионе и закрытия воздушного пространства над Ираном, Израилем, Ираком и частично Иорданией. В результате маршруты в ОАЭ были изменены, а время полета увеличилось, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что выполняет рейсы между Россией и ОАЭ по альтернативным, безопасным маршрутам из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока „Аэрофлот“ сообщает, что не выполняет рейсы из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам», — заявили в telegram-канале авиакомпании. Ранее российские авиакомпании были вынуждены отменить или скорректировать рейсы на Ближний Восток из-за эскалации в регионе и закрытия воздушного пространства над Ираном, Израилем, Ираком и частично Иорданией. В результате маршруты в ОАЭ были изменены, а время полета увеличилось, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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