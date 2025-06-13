Некоторые тюменцы считают, что собирать землянику еще рано, так как она не доспела
Несмотря на то, что сейчас только середина июня, тюменцы уже начали собирать первую землянику в лесах. Они делятся фотографиями полных ягодами банок в соцсетях.
«Первый урожай земляники. Сегодня в лесу», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Однако не все порадовались ягодам: «Еще не успела созреть, а ее дербанят. Чтобы другим не досталось?» — пишет одна из горожанок. Другая же удивляется смелости автора фото: «Столько комаров в лесу, не зайти, как ее собирать то?».
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