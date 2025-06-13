13 июня 2025
12 июня 2025

Тюменцы начали собирать первую землянику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые тюменцы считают, что собирать землянику еще рано, так как она не доспела
Некоторые тюменцы считают, что собирать землянику еще рано, так как она не доспела Фото:

Несмотря на то, что сейчас только середина июня, тюменцы уже начали собирать первую землянику в лесах. Они делятся фотографиями полных ягодами банок в соцсетях.

«Первый урожай земляники. Сегодня в лесу», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Однако не все порадовались ягодам: «Еще не успела созреть, а ее дербанят. Чтобы другим не досталось?» — пишет одна из горожанок. Другая же удивляется смелости автора фото: «Столько комаров в лесу, не зайти, как ее собирать то?».

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Несмотря на то, что сейчас только середина июня, тюменцы уже начали собирать первую землянику в лесах. Они делятся фотографиями полных ягодами банок в соцсетях. «Первый урожай земляники. Сегодня в лесу», — написала тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень». Однако не все порадовались ягодам: «Еще не успела созреть, а ее дербанят. Чтобы другим не досталось?» — пишет одна из горожанок. Другая же удивляется смелости автора фото: «Столько комаров в лесу, не зайти, как ее собирать то?».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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