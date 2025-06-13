Тело девочки, утонувшей в свердловском водохранилище, нашли спустя два дня

В Асбесте на Рефтинском водохранилище спустя два дня поисков нашли тело утонувшей 12-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«Предварительно установлено, что во время нахождения на берегу водоема несколько несовершеннолетних из отдыхавшей компании решили искупаться. В результате сильного течения пострадавшую девочку вода стала уносить от других купающихся, и в дальнейшем ребенок утонул. Днем 14 июня в ходе поисковых мероприятий тело утонувшей обнаружено», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Точная причина смерти будет определена после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи опрашивают родственников погибшего ребенка и других очевидцев, проводится проверка.
О гибели девочки из Артемовского URA.RU сообщало накануне. Девочка приехала к водоему с родителями и бабушкой. Ребенок на пару мгновений осталась без присмотра, что привело к трагичным последствиям. Важно, что в месте, где утонула школьница, купание запрещено.
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