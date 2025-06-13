13 июня 2025

Тело девочки, утонувшей в свердловском водохранилище, нашли спустя два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка искали три водолаза
Ребенка искали три водолаза Фото:

В Асбесте на Рефтинском водохранилище спустя два дня поисков нашли тело утонувшей 12-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«Предварительно установлено, что во время нахождения на берегу водоема несколько несовершеннолетних из отдыхавшей компании решили искупаться. В результате сильного течения пострадавшую девочку вода стала уносить от других купающихся, и в дальнейшем ребенок утонул. Днем 14 июня в ходе поисковых мероприятий тело утонувшей обнаружено», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Точная причина смерти будет определена после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи опрашивают родственников погибшего ребенка и других очевидцев, проводится проверка.

О гибели девочки из Артемовского URA.RU сообщало накануне. Девочка приехала к водоему с родителями и бабушкой. Ребенок на пару мгновений осталась без присмотра, что привело к трагичным последствиям. Важно, что в месте, где утонула школьница, купание запрещено.

Место происшествия
Место происшествия
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В Асбесте на Рефтинском водохранилище спустя два дня поисков нашли тело утонувшей 12-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «Предварительно установлено, что во время нахождения на берегу водоема несколько несовершеннолетних из отдыхавшей компании решили искупаться. В результате сильного течения пострадавшую девочку вода стала уносить от других купающихся, и в дальнейшем ребенок утонул. Днем 14 июня в ходе поисковых мероприятий тело утонувшей обнаружено», — рассказали в telegram-канале ведомства. Точная причина смерти будет определена после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи опрашивают родственников погибшего ребенка и других очевидцев, проводится проверка. О гибели девочки из Артемовского URA.RU сообщало накануне. Девочка приехала к водоему с родителями и бабушкой. Ребенок на пару мгновений осталась без присмотра, что привело к трагичным последствиям. Важно, что в месте, где утонула школьница, купание запрещено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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