Екатеринбуржца вернули домой после нескольких лет в украинском плену

Житель Екатеринбурга вернулся на родину после нескольких лет, проведенных в украинском плену. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Еще один военнопленный из нашего списка возвращен сегодня из плена. Рада этому возвращению особенно: он с 2023 года находился в плену», — рассказала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она уточнила, что речь идет о жителе Екатеринбурга. Омбудсмен также отметила, что в этот же день стартовал санитарный обмен ранеными, однако среди возвращенных пока нет свердловчан.
Как сообщили в Минобороны России, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее украинского плена удалось вызволить группу свердловчан. За три дня в страну вернулись пятеро уральцев.
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