13 июня 2025

Екатеринбуржца вернули домой после нескольких лет в украинском плену

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Свердловчанин находился в плену с 2023 года
Свердловчанин находился в плену с 2023 года Фото:

Житель Екатеринбурга вернулся на родину после нескольких лет, проведенных в украинском плену. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Еще один военнопленный из нашего списка возвращен сегодня из плена. Рада этому возвращению особенно: он с 2023 года находился в плену», — рассказала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она уточнила, что речь идет о жителе Екатеринбурга. Омбудсмен также отметила, что в этот же день стартовал санитарный обмен ранеными, однако среди возвращенных пока нет свердловчан.

Как сообщили в Минобороны России, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее украинского плена удалось вызволить группу свердловчан. За три дня в страну вернулись пятеро уральцев. 

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Житель Екатеринбурга вернулся на родину после нескольких лет, проведенных в украинском плену. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Еще один военнопленный из нашего списка возвращен сегодня из плена. Рада этому возвращению особенно: он с 2023 года находился в плену», — рассказала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». Она уточнила, что речь идет о жителе Екатеринбурга. Омбудсмен также отметила, что в этот же день стартовал санитарный обмен ранеными, однако среди возвращенных пока нет свердловчан. Как сообщили в Минобороны России, сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Ранее украинского плена удалось вызволить группу свердловчан. За три дня в страну вернулись пятеро уральцев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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