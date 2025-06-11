11 июня 2025

Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Скоро бойцов привезут в Свердловскую область
Скоро бойцов привезут в Свердловскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Только что третья группа военнослужащих, вернувшихся из плена, приземлилась в Московской области. В ней еще двое наших ребят, а всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Первым из плена 9 июня был освобожден житель Бисерти. Следом, 10 июня, прибыли еще двое военнослужащих: один из Екатеринбурга, второй — из Богдановича. Сегодня, 12 июня, еще двое екатеринбуржцев вернулись в Россию, их ожидают дома.

Ранее, 6 мая, в результате обмена пленными между Россией и Украиной в Свердловскую область уже возвращались четверо военнослужащих, которые проходили реабилитацию в Подмосковье. Всего с начала обменов домой вернулся 31 свердловчанин, а по всей стране — 880 человек. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова отмечала, что встречи с освобожденными бойцами ожидают семьи в разных городах региона, включая Екатеринбург, Новоуральск и Нижний Тагил.

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Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Только что третья группа военнослужащих, вернувшихся из плена, приземлилась в Московской области. В ней еще двое наших ребят, а всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  Первым из плена 9 июня был освобожден житель Бисерти. Следом, 10 июня, прибыли еще двое военнослужащих: один из Екатеринбурга, второй — из Богдановича. Сегодня, 12 июня, еще двое екатеринбуржцев вернулись в Россию, их ожидают дома. Ранее, 6 мая, в результате обмена пленными между Россией и Украиной в Свердловскую область уже возвращались четверо военнослужащих, которые проходили реабилитацию в Подмосковье. Всего с начала обменов домой вернулся 31 свердловчанин, а по всей стране — 880 человек. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова отмечала, что встречи с освобожденными бойцами ожидают семьи в разных городах региона, включая Екатеринбург, Новоуральск и Нижний Тагил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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