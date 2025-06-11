Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Только что третья группа военнослужащих, вернувшихся из плена, приземлилась в Московской области. В ней еще двое наших ребят, а всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков», — написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Первым из плена 9 июня был освобожден житель Бисерти. Следом, 10 июня, прибыли еще двое военнослужащих: один из Екатеринбурга, второй — из Богдановича. Сегодня, 12 июня, еще двое екатеринбуржцев вернулись в Россию, их ожидают дома.
Ранее, 6 мая, в результате обмена пленными между Россией и Украиной в Свердловскую область уже возвращались четверо военнослужащих, которые проходили реабилитацию в Подмосковье. Всего с начала обменов домой вернулся 31 свердловчанин, а по всей стране — 880 человек. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова отмечала, что встречи с освобожденными бойцами ожидают семьи в разных городах региона, включая Екатеринбург, Новоуральск и Нижний Тагил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!