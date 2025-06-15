Чебурашка, два брака и аргентинский скандал: актрисе Ольге Кузьминой — 38

В понедельник, 16 июня 2025 года, актриса Ольга Кузьмина празднует свой 38-й день рождения — звезда сериала «Кухня», обладательница первого места в шоу «Ледниковый период» и голос всенародно любимого Чебурашки. Подробнее о пути, становлении, личной жизни и скандалах актрисы — в материале URA.RU.
Ольга Кузьмина: от народных танцев до театральной сцены
Творческий путь Ольги Кузьминой начался задолго до того, как она стала известной актрисой. Родившись 16 июня 1987 года в Москве, девочка с детства проявляла интерес к сцене. Под руководством матери-спортсменки маленькая Оля сначала занималась акробатикой и гимнастикой, но вскоре переключилась на танцы.
В возрасте 11 лет её приняли в престижную школу-студию при ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева — своеобразный «Эверест танцевального мира», как она сама позже назовет это место. Однако через год Ольга перешла в другой коллектив — ансамбль «Школьные годы», где продолжила оттачивать свое мастерство.
Образовательный путь будущей звезды был далеко не прямым. После окончания школы она поступила на заочное отделение факультета культурологии в Государственной Академии славянской культуры. Решение, по собственному признанию актрисы, было довольно спонтанным — она выбрала вуз с «простенькими экзаменами», чтобы точно поступить. Для оплаты учебы Ольга подрабатывала раздачей листовок на улицах Москвы.
Судьбоносный поворот произошел, когда режиссер Сергей Проханов искал актрису для своего фильма о Театре Луны. Он обратился к Борису Грачевскому, который посоветовал ему Ольгу. Несмотря на то, что 20-летней девушке предстояло сыграть 13-летнего подростка, она успешно справилась с задачей. Впечатленный Проханов пригласил Кузьмину на свой курс в ГИТИС, который она окончила в 2008 году.
Первые роли Ольги Кузьминой и путь к популярности
Телевизионный дебют Ольги состоялся еще в подростковом возрасте — она снялась в нескольких сюжетах «Ералаша». Как рассказывал позже Борис Грачевский, «от этой маленькой девочки шла какая-то фантастическая, замечательная энергия». За свою первую роль юная актриса получила гонорар в 500 рублей, которые потратила на конструктор «Лего».
После окончания ГИТИСа Кузьмина вошла в труппу Театра Луны, где играла в постановках «Дориан Грей», «Природный экстрим», «Прокурорская притча» и других. Параллельно она активно пыталась пробиться в кино, оставляя свои фотографии на «Мосфильме» и в актерских агентствах.
Первые роли в сериалах («Счастливы вместе», «Универ», «Спальный район») не принесли ей широкой известности. Был даже момент, когда после отказа в большом проекте Ольга хотела навсегда уйти из актерской профессии и заняться пошивом одежды.
Звездный час Кузьминой: от «Кухни» до «Чебурашки»
Ситуация кардинально изменилась, когда Кузьмину пригласили на роль официантки Насти в сериале «Кухня». Поначалу актриса скептически отнеслась к предложению, но решила рискнуть — и не прогадала. Чтобы достоверно изобразить работницу ресторана, она даже прошла специальные курсы официантов.
Образ доброй, позитивной и немного наивной Насти настолько полюбился зрителям, что многие до сих пор называют актрису этим именем при встрече. Кузьмина снималась во всех сезонах «Кухни», а также в спин-оффах «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва» и «Кухня. Война за отель».
Интересно, что личная жизнь актрисы отразилась на сюжете сериала. Когда Ольга забеременела во время съемок второго сезона, сценаристы решили не скрывать этот факт, а включить его в историю — так Настя тоже стала молодой мамой по сюжету.
Новой вершиной карьеры Кузьминой стало участие в шоу «Ледниковый период» в 2020 году. В паре с фигуристом Александром Энбертом она покорила как зрителей, так и строгое жюри, заняв первое место. Мало кто знал, что в финале актриса выступала со сломанными ребрами — настолько велико было ее желание победить.
В 2022 году Ольга получила предложение, о котором раньше не могла и мечтать — озвучить культового персонажа Чебурашку в новом фильме. По ее словам в беседе с «ОК на связи!», работа была крайне сложной: «Я уходила с осипшим голосом после таких сцен». Но результат превзошел все ожидания — фильм «Чебурашка» стал настоящим хитом, побив кассовые рекорды.
Личная жизнь Ольги Кузьминой: два брака и два ребенка
В личной жизни Ольги Кузьминой было два значимых отношения. С первым мужем Алексеем Терещенко она познакомилась в 17 лет, когда оба учились в Академии славянской культуры. Он был старше Ольги на три года и учился на факультете психологии. После окончания вуза Алексей устроился старшим психологом в ОМОН.
В 2010 году пара поженилась, устроив скромную церемонию на Бали. Через три года, в 2013-м, у них родился сын Гордей. Роды были тяжелыми и длились 18 часов, но муж все это время был рядом с Ольгой. После рождения ребенка актриса быстро вернулась в форму — при росте 157 см она весит всего 42 кг, что даже принесло ей прозвище «Дюймовочка» на съемках «Ледникового периода».
Брак Кузьминой и Терещенко продлился 14 лет, но в 2019 году пара объявила о разводе. По слухам, одной из причин разрыва стала ревность мужа — ему было сложно мириться с постоянными съемками жены и ее популярностью. Тем не менее, бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради сына.
В 2021 году Ольга познакомилась со своим вторым мужем — Евгением Апанасевичем. Они встретились, когда актриса прилетела в Минск для съемок трэвел-шоу «По секрету всему свету». Несмотря на то, что на тот момент Евгений был женат, между ними вспыхнули чувства. Он развелся с первой женой, переехал в Москву к Ольге и сделал ей предложение в день ее рождения, 16 июня 2023 года, когда актриса уже была беременна.
Ольга Кузьмина: скандал с аргентинским гражданством
В октябре 2023 года Ольга Кузьмина оказалась в центре скандала, который разделил ее поклонников на два лагеря. Актриса сообщила, что улетела рожать в Аргентину, где 9 октября на свет появилась ее дочь Мира-Мария. По словам Кузьминой, путешествие стало для нее сюрпризом от мужа, и она ничего не знала о планах заранее.
«Больше суток дороги позади. 15-часовой полет... Мы летели 8 часов из Москвы в Аддис-Абебу, где у нас была четырехчасовая пересадка», — рассказала актриса.
Однако многие пользователи социальных сетей заподозрили, что решение рожать за границей было продуманным шагом. По законам Аргентины, ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает ее гражданство. А родители-иностранцы в таком случае могут подать документы на ПМЖ и через два года оформить гражданство себе.
Парадоксальным многим показалось то, что актриса, озвучившая такого «патриотичного» персонажа как Чебурашка и завоевавшая любовь миллионов российских зрителей, выбрала для родов другую страну. Сама Ольга объяснила в своих социальных стях, что они с мужем давно планировали семейное путешествие, а о скандале предпочла не распространяться.
Необычное имя для дочери — Мира-Мария — актриса объяснила так: «Для нас это ассоциация с миром в более глобальном смысле. Так мы пришли к тому, что родится у нас девочка Мира и Мария одновременно».
Фильмография Ольги Кузьминой
За свою творческую карьеру Ольга Кузьмина сыграла множество разнообразных ролей. Ее фильмография насчитывает более 50 проектов, среди которых есть как эпизодические появления, так и главные роли. Вот ключевые работы актрисы:
- Театр Луны, или Космическая дурочка 13:28 (2007) — Айрин
- Спальный район (2009-2010) — Юля Олейникова
- Сибирь. Монамур (2011) — Вера
- Фурцева. Легенда о Екатерине (2011) — Анюта Кузьмичёва
- Кухня (2012-2016) — Анастасия Фомина
- Гагарин. Первый в космосе (2013) — Марина Попович
- Кухня в Париже (2014) — Анастасия Фомина
- Фронт (2014) — Оленька
- Призрак (2015) — Оля, секретарша Гордеева
- Отель «Элеон» (2016-2017) — Настя, арт-директор ресторана
- Одноклассницы (2016) и Одноклассницы: Новый поворот (2017) — Катя
- Кухня. Последняя битва (2017) — Настя
- Две жены (2017) — Ира
- Гранд (2018) — Настя
- Кухня. Война за отель (2019) — Анастасия Фомина
- Чебурашка (2022) — озвучивание главного героя
- Ивановы-Ивановы (2023-2025) — Анна Сергеевна
- Вася не в себе (2023) — Даша
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.