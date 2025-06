Меч короля прикоснулся к плечу злодея: Гэри Олдмана посвятили в рыцари

Гэри Олдман на красной дорожке 77-го ежегодного Каннского кинофестиваля 21 мая 2024 года Фото: DGP / Keystone Press Agency / Global Look Press Звезда «Леона» и «Пятого элемента» Гэри Олдман официально стал сэром, получив рыцарский титул и звание рыцаря-командора Британской империи. Церемония посвящения в рыцари состоялась в Букингемском дворце в рамках празднования дня рождения короля Великобритании Карла III. 67-летний Олдман был отмечен за «выдающиеся заслуги в области драматического искусства». Актер, чья карьера охватывает более четырех десятилетий, присоединился к таким именитым коллегам, как сэр Кристофер Нолан, сэр Кеннет Брана и сэр Дэниэл Дэй-Льюис, ранее удостоенным этой чести. Подробнее о пути, карьере, лучших фильмах и личной жизни выдающегося актера — в материале URA.RU. Церемония посвящения: от хлопка меча до королевского признания Церемония посвящения Гэри Олдмана в рыцари прошла по всем традициям королевского протокола в Букингемском дворце. Актер получил титул сэра и звание рыцаря-командора Британской империи (KBE — Knight Commander of the British Empire) из рук самого короля Карла III. Вместе с Олдманом королевского признания удостоились еще 1215 человек за достижения в культуре, спорте, музыке, науке и благотворительности. Среди других известных личностей, посвященных в рыцари в тот же день, были уходящий директор Национального театра Руфус Норрис, бывший футболист Дэвид Бекхэм и музыкант Роджер Долтри из группы The Who. Звезде «Ходячих мертвецов» Саманте Мортон присвоили звание офицера Британской империи, а Аджоа Андох, известная по роли в сериале «Бриджертоны», стала кавалером ордена. Официальное обоснование награждения Олдмана гласит: «За его вклад в привлечение международной аудитории к британскому кинопроизводству и 'бренду Британии', что чрезвычайно значимо». В документе также отмечается, что в 2012 году он был назван самым кассовым актером в истории кино. Ранние годы и начало карьеры Олдмана Британский актер Гэри Олдман сцена из кинофильма «Навостри уши», 1987 год Фото: Jewish Chronical / Heritage Images / Global Look Press Гэри Леонард Олдман родился 21 марта 1958 года в Нью-Кроссе, бедном районе южного Лондона, в семье сварщика и домохозяйки. Его отец, страдавший от алкоголизма, покинул семью, когда мальчику было всего семь лет. Детство будущей звезды прошло в непростых условиях, что, возможно, впоследствии помогло ему с такой достоверностью воплощать на экране сложных персонажей. В подростковом возрасте Гэри увлекался музыкой, мечтал стать певцом или пианистом, но вскоре оставил музыку ради актерской карьеры. В 14 лет он вступил в труппу Гринвичского Молодежного театра. Вдохновением для юного Олдмана послужила игра Малкольма МакДауэлла в фильмах «Если...» и «Бешеная луна». В 16 лет Олдман бросил школу, чтобы работать продавцом в спортивном магазине. Но стремление к актерскому мастерству не оставляло его. Он попытался поступить в престижную Королевскую академию драматического искусства, но потерпел неудачу — ему даже посоветовали выбрать другую профессию. Однако упорный юноша не сдался и поступил в колледж Rose Bruford College, который окончил в 1979 году со степенью бакалавра сценических искусств. После выпуска началась театральная карьера Олдмана. В течение десяти лет он работал в различных театрах — играл в Королевском театре в Йорке, «Меркьюри» в Колчестере, Citizens Theatre в Глазго, а также на сценах лондонского Вест-Энда. В 1980-х годах Олдман был одним из ведущих актеров английской сцены и получил несколько профессиональных премий, в том числе за роль в спектакле «Свадьба Папы». Прорыв Олдмана в кино: от панк-рокера до кино-хамелеона Гэри Олдман и Хлоя Уэбб в фильме «Сид и Нэнси» Фото: FilmStills.net / Global Look Press Кинематографический дебют Гэри Олдмана состоялся в 1982 году в драме «Воспоминания» режиссера Колина Грегга. Однако настоящая известность пришла к нему четырьмя годами позже, когда он блестяще воплотил образ скандально известного басиста группы Sex Pistols Сида Вишеса в фильме «Сид и Нэнси» (1986). Для этой роли Олдман серьезно подготовился: он сильно похудел (настолько, что его даже пришлось госпитализировать) и скрупулезно изучал манеры своего персонажа. Этот образ открыл ему дорогу в Голливуд, собрав множество одобрительных отзывов критиков. Даже Джон Лайдон, бывший вокалист Sex Pistols, который в целом критически отзывался о фильме, назвал Олдмана «чертовски хорошим актером». Свой талант к перевоплощению Олдман продемонстрировал в картине Стивена Фрирза «Навострите ваши уши» (1987). За эту роль он был впервые номинирован на премию BAFTA. В конце 1980-х Олдмен вместе с Тимом Ротом, Дэниелом Дэй-Льюисом и другими молодыми британскими актерами, получившими признание в Голливуде, составлял так называемый «Brit Pack» (британскую шайку). Фактически он считался неформальным лидером этой группы талантливых исполнителей, привнесших свежую струю в американское кино. В 1990 году он вновь снялся вместе с Ротом в экранизации пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а затем исполнил роль ирландского гангстера в фильме «Состояние исступления». В начале 1990-х годов актер переехал в Соединенные Штаты, где продолжил строить успешную карьеру. Топ-5 знаковых фильмов Гэри Олдмана За свою долгую карьеру Гэри Олдман снялся в десятках фильмов, демонстрируя невероятный диапазон актерского мастерства. Его способность полностью перевоплощаться в самых разных персонажей сделала его одним из самых уважаемых актеров своего поколения. Вот пять знаковых фильмов, в которых талант Олдмана раскрылся особенно ярко. «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) Дэниэл Рэдклифф и Гэри Олдман в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса» Фото: FilmStills.net / Global Look Press После долгого периода исполнения ролей злодеев, Гэри Олдман предстал в образе, завоевавшего сердца миллионов поклонников по всему миру — крестного отца Гарри Поттера Сириуса Блэка. Этот персонаж стал переломным в карьере актера, позволив ему отойти от амплуа «плохих парней» и продемонстрировать иные грани своего таланта. Сириус Блэк появляется в третьей части франшизы как загадочный беглец из тюрьмы Азкабан, которого все считают опасным преступником. Олдман создал многослойный образ человека, пережившего годы несправедливого заключения, — измученного, но сохранившего внутреннее благородство. Особенно трогательными получились сцены встречи Сириуса с Гарри, где Олдман передает целую гамму эмоций: от скорби по погибшим друзьям до радости от возможности наконец-то познакомиться с крестником. Во время съемок между Олдманом и актером Дэниелом Рэдклиффом, сыгравшим Гарри Поттера, установились теплые отношения. Рэдклифф неоднократно называл Олдмана своим актерским кумиром и наставником. Примечательно, что в перерывах между съемками Олдман даже учил Рэдклиффа игре на бас-гитаре, демонстрируя свой музыкальный талант. Кинокритик Стефани Захарек из интернет-журнала Salon писала об игре Олдмана: «Гэри Олдман и Дэвид Тьюлис олицетворяют мрачное настроение фильма, их игра балансирует на грани эмоционального расстройства». Кеннет Туран из Chicago Tribune отмечал: «Особенно хорошую работу выполняют ключевые люди, новички в сериале. Олдман проявляет деликатность, которую он не всегда демонстрировал в роли Сириуса Блэка». Фильм, получивший рейтинг 7,9 на IMDb и 8,2 на Кинопоиске, считается одним из лучших в серии о Гарри Поттере. Олдман вернулся к роли Сириуса Блэка еще в трех фильмах франшизы: «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011). «Книга Илая» (2010) Гэри Олман в роли антагониста Карнеги в фильме «Книга Илая» Фото: Alcon Entertainment / ZUMAPRESS.com / Global Look Press В постапокалиптическом триллере братьев Хьюз Гэри Олдман сыграл Карнеги — безжалостного лидера одного из немногих выживших городов в пустыне, образовавшейся на месте бывших Соединенных Штатов. Его персонаж, харизматичный и расчетливый тиран, стремится заполучить последний экземпляр Библии, которую несет главный герой Илай (Дензел Вашингтон), чтобы использовать ее как инструмент контроля над людьми. Олдман создал образ классического злодея, чья жестокость и прагматизм подчеркивают трагизм постапокалиптического мира. Интересно, что его пригласили на роль по рекомендации Дензела Вашингтона, который высоко ценил мастерство британского коллеги. Для подготовки к съемкам Олдман тренировался с хореографом Дэном Иносанто и сбросил более 20 килограммов. Характер Карнеги раскрывается через противостояние с Илаем — если для последнего Библия является символом веры и надежды, то Карнеги видит в ней лишь средство для укрепления своей власти. Это противостояние мировоззрений выходит за рамки простой схемы «герой против злодея», придавая фильму философское измерение. Критики отмечали, что Олдман, как всегда, безупречен в роли антагониста. Зрители также оценили его харизматичный образ «ужасного, но притягательного» злодея. Фильм получил смешанные отзывы (рейтинг на IMDb — 6,8, на Кинопоиске — 7,18), но запомнился именно противостоянием двух сильных актеров — Вашингтона и Олдмана. «Темные времена» (2017) Гэри Олдман в роли Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» (2017) Фото: Focus Features / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Роль британского премьер-министра Уинстона Черчилля в исторической драме Джо Райта принесла Гэри Олдману высшую награду киноиндустрии — долгожданный «Оскар» за лучшую мужскую роль. Это была не просто актерская работа, а настоящее перевоплощение, потребовавшее от Олдмана колоссальных усилий как физических, так и эмоциональных. Трансформация 59-летнего стройного актера в полного, грузного 66-летнего Черчилля была поразительной. На превращение Олдмана в премьер-министра военного времени ушло 200 часов в кресле гримера и 14 фунтов силиконового каучука. Японский мастер по гриму Кадзухиро Цудзи, дважды отказывавшийся от проекта, согласился только после личной просьбы Олдмана. Для максимальной достоверности Олдман выкурил сигар на сумму 20 000 долларов, хотя сам актер некурящий. Это привело к никотиновому отравлению, с которым актеру пришлось бороться во время съемок. Олдман также детально изучил архивные записи с речами Черчилля, чтобы точно воспроизвести его характерный тембр и манеру говорить. Критики были единодушны в высокой оценке работы Олдмана. Фильм получил 84% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, а игра Олдмана была названа «титанической» (Rolling Stone) и «восхитительной» (The Guardian). Сразу после премьеры многие критики назвали британского актера фаворитом оскаровской гонки, и прогнозы оправдались: помимо «Оскара», Олдман получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме, премию BAFTA и награду Гильдии киноактеров США. «Пятый элемент» (1997) «Пятый элемент» Люка Бессона, в одной из главных ролей Гэри Олдман Фото: KPA / Global Look Press В фантастическом блокбастере Люка Бессона Гэри Олдман воплотил образ Жана-Батиста Эммануэля Зорга — футуристического промышленника-тирана и главного антагониста фильма. Этот эксцентричный персонаж с характерной асимметричной прической, футуристическим протезом на голове и жестокими методами ведения бизнеса стал одним из самых запоминающихся в карьере актера. На съемочной площадке Олдман удивлял коллег своей способностью цитировать наизусть целые сцены из «Гамлета» Шекспира, которого он играл десятью годами ранее. Эта эрудированность помогала ему создавать многослойные образы даже в рамках развлекательного кино. Визуальный образ Зорга — одна из самых ярких деталей фильма. Художник по костюмам Жан-Поль Готье создал для Олдмана сложный наряд с высоким воротником, который подчеркивал инопланетный характер персонажа, а пластиковый протез, частично скрывающий голову актера, стал визитной карточкой Зорга. Фильм имел огромный коммерческий успех, собрав 263 миллиона долларов при бюджете 90 миллионов. Рейтинг картины на IMDb составляет 7,6, что подтверждает ее культовый статус. Критики отмечали, что Олдман «как всегда великолепен» (Empire) и «чрезвычайно точен в роли одержимого корпоративного монстра» (Austin Chronicle). «Пятый элемент» закрепил за Олдманом репутацию мастера создания запоминающихся злодеев, а его Зорг стал иконой научно-фантастического кинематографа. В 2022 году, к 25-летию фильма, «Пятый элемент» был отреставрирован в формате 4K, что позволило новому поколению зрителей оценить мельчайшие детали этой великолепной актерской работы. «Леон» (1994) Стэнсфилд в исполнении Олдмана был назван одним из величайших злодеев кино Фото: Кадр из фильма «Леон», Люк Бессон, 1994, Gaumont International, Columbia Pictures В культовом фильме Люка Бессона Гэри Олдман создал образ, вошедший в анналы кинематографа как один из самых запоминающихся злодеев. Его персонаж, коррумпированный агент Управления по борьбе с наркотиками Норман Стэнсфилд, — это ошеломляющий пример актерской импровизации и глубокого погружения в роль. Олдман привнес в образ Стэнсфилда множество деталей, которых не было в сценарии. Знаменитая сцена, где он обнюхивает отца героини Натали Портман, была полностью сымпровизирована. По признанию Олдмана, он специально делал так, чтобы партнер по съемкам чувствовал себя некомфортно, создавая подлинную реакцию страха. Также актер самостоятельно добавил в сценарий размышления о Бетховене, ставшие визитной карточкой персонажа. Джанет Маслин из The New York Times отмечала, что герой Олдмана воплощает отличительные черты фильма — садизм и ложное чувство утонченной сентиментальности. Критик Ричард Шикель из Time и Марк Салисбери из Empire высоко оценили эксцентричную игру Олдмана, хотя Джин Сискел критиковал актера за «переигрывание». Несмотря на разногласия, персонаж Олдмана занял 43 место в списке «100 злодеев всех времен», составленном «Онлайн-сообществом кинокритиков». Стэнсфилд в исполнении Олдмана остается эталоном кинематографического злодея — пугающего, непредсказуемого и парадоксально обаятельного. Фильм, имеющий рейтинг 8,5 на IMDb и 8,7 на Кинопоиске, с годами приобрел статус культового, а фраза Стэнсфилда «Вызовите мне... ВСЕХ!» стала одной из самых цитируемых в истории кино. Личная жизнь и общественная деятельность Олдмана Личная жизнь Гэри Олдмана не всегда складывалась гладко. Актер был женат пять раз. Его первой супругой в 1987 году стала английская актриса Лесли Мэнвилл, от которой у него родился сын Альфи. Брак продлился недолго — пара рассталась в 1989 году. Второй брак Олдмана с американской актрисой Умой Турман также был недолгим (1990-1992). В 1997 году актер женился на модели и фотографе Доне Фиорентино, в этом браке родились двое сыновей — Гулливер и Чарли. После развода в 2001 году Олдман получил полную опеку над детьми. В 2008 году Гэри вступил в брак с певицей Александрой Эденборо, но и этот союз распался в 2015 году. Наконец, в августе 2017 года Олдман женился на писательнице и кураторе Жизель Шмидт, с которой счастлив до сих пор. В начале 1990-х годов у Олдмана возникли серьезные проблемы с алкоголем. В 1991 году актер был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в 1994 году прошел курс реабилитации. С 1997 года Олдман полностью отказался от алкоголя и с тех пор ведет трезвый образ жизни. В интервью Чарли Роузу в 2001 году он назвал себя «выздоравливающим алкоголиком» и неоднократно публично высказывался о своей борьбе с зависимостью, считая, что ему удалось преодолеть ее благодаря посещению собраний организации «Анонимные алкоголики». Помимо актерской карьеры, Олдман проявил себя как режиссер, сняв в 1997 году автобиографическую драму «Не глотать» (Nil by Mouth), повествующую о жизни одной семьи рабочего класса в южном Лондоне. Фильм получил две премии BAFTA и был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Британский институт кино включил эту картину в список ста лучших британских фильмов XX века. Олдман также проявил талант в музыкальной сфере. Для саундтрека к фильму «Сид и Нэнси» он записал две песни, исполненные ранее самим Сидом Вишесом: «My Way» (кавер-версию хита Фрэнка Синатры) и «I Wanna Be Your Dog» (переложение композиции группы The Stooges). Он также сотрудничал с Дэвидом Боуи, записав с ним дуэт «You've Been Around» для альбома Ривза Гэбрелса 1995 года «The Sacred Squall of Now». Достижения и награды Олдмана Гэри Олдман на церемонии вручения телевизионной премии BAFTA 2023 Фото: Fred Duval / Keystone Press Agency / Global Look Press Несмотря на регулярные похвалы критиков и признание коллег, Гэри Олдман долгое время оставался «недооцененным» официальными наградами. В течение десятилетий он считался одним из величайших актеров, никогда не номинировавшихся на «Оскар». Этот статус изменился только в 2012 году, когда он получил свою первую номинацию за роль в фильме «Шпион, выйди вон!». Первая статуэтка «Оскар» досталась Олдману лишь в 2018 году, когда он был признан лучшим актером за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах». В своей речи на церемонии Олдман обратился к своей 98-летней матери: «Я говорю своей матери: спасибо за вашу любовь и поддержку. Поставь чайник, я отнесу 'Оскар' домой». За роль Черчилля Олдман также получил «Золотой глобус», что было особенно примечательно, поскольку ранее актер критически отзывался об этой премии. Однако, получая награду, он был более дипломатичен: «Я чувствую себя очень смиренным и удивленным, что меня пригласили на эту сцену». Третья номинация на «Оскар» пришла к Олдману в 2021 году за роль сценариста «Гражданина Кейна» Германа Манкевича в фильме Дэвида Финчера «Манк». Список наиболее значимых наград Гэри Олдмана включает: Премия "Оскар" за лучшую мужскую роль (2018, "Темные времена")

Премия BAFTA за лучшую мужскую роль (2018, "Темные времена")

Премия BAFTA за лучший оригинальный сценарий (1998, "Не глотать")

Премия BAFTA имени Александра Корды за выдающийся британский фильм (1998, "Не глотать")

"Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме (2018, "Темные времена")

Премия Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль (2018, "Темные времена")

Премия "Сатурн" за лучшую мужскую роль (1993, "Дракула")

Премия Империя за вклад в киноискусство (2011)

Премия кинофестиваля в Палм-Спрингс (2018)

Премия кинофестиваля в Торонто (2017)

Премия Гильдии визажистов и парикмахеров "Выдающийся мастер" (2018) Фильмография Гэри Олдмана За свою более чем 40-летнюю карьеру в кино Гэри Олдман создал десятки запоминающихся образов, продемонстрировав невероятную способность к перевоплощению. Вот основные фильмы в его фильмографии в хронологическом порядке: "Воспоминания" (1982) — дебют в кино

"Сид и Нэнси" (1986) — роль Сида Вишеса

"Навострите ваши уши" (1987) — роль Джо Ортона

"Розенкранц и Гильденстерн мертвы" (1990) — роль Розенкранца

"Состояние исступления" (1990) — роль гангстера Джеки Флэннери

"Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" (1991) — роль Ли Харви Освальда

"Дракула" (1992) — роль графа Дракулы

"Настоящая любовь" (1993) — роль сутенера Дрексла Спайви

"Леон" (1994) — роль коррумпированного полицейского Нормана Стэнсфилда

"Бессмертная возлюбленная" (1994) — роль Людвига ван Бетховена

"Пятый элемент" (1997) — роль Жана-Батиста Эммануэля Зорга

"Самолет президента" (1997) — роль террориста Ивана Коршунова

"Претендент" (2000) — роль конгрессмена Шелдона Раньона

"Ганнибал" (2001) — роль Мейсона Верджера

"Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004) — роль Сириуса Блэка

"Бэтмен: Начало" (2005) — роль комиссара Джеймса Гордона

"Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007) — роль Сириуса Блэка

"Темный рыцарь" (2008) — роль комиссара Джеймса Гордона

"Шпион, выйди вон!" (2011) — роль Джорджа Смайли

"Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012) — роль комиссара Джеймса Гордона

"Робокоп" (2014) — роль доктора Нортона

"Темные времена" (2017) — роль Уинстона Черчилля

"Манк" (2020) — роль сценариста Германа Манкевича

"Медленные лошади" (2022-2025) — роль Джексона Лэмба

"Оппенгеймер" (2023) — роль президента Гарри Трумэна

"Партенопа" (2024) — роль писателя Джона Чивера

