«Северавтодор» выставил на торги содержание трассы из Тюмени в ХМАО

Госкомпания «Северавтодор» объявила о поиске субподрядчика для обслуживания участка федеральной трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на территории Югры. Как указано в документации на электронном портале закупок, компания готова выделить на эти цели до 414 миллионов рублей.
«Объект закупки — оказание услуг по содержанию автомобильной дороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра и искусственных сооружений на ней. Начальная цена контракта — 414 825 689,06 рублей», — сообщается на портале.
В рамках договора подрядчик должен будет обеспечить содержание автомобильной дороги на участке с 542 по 699 километр. Согласно плану-графику, все работы должны стартовать в 2025 году и продолжаться до конца июня 2027 года. Аукцион объявлен 30 мая, подача заявок завершится 16 июня.
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