Появилось видео, как грузовик снес семь машин в Екатеринбурге

Появились кадры аварии с пьяным водителем грузовика, который промчался со стороны ЕКАД и снес семь машин на своем пути. Видео опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области.
Грузовик Foton столкнулся с попутно движущимися автомобилями Mazda CX-5 и Lada. Не останавливаясь, водитель спровоцировал новые столкновения: сначала с Chery ProMax, затем массовую аварию с участием ВАЗ-2112, Toyota и двух Hyundai, повредив светофор и дорожный знак. После этого он проехал еще около ста метров, выехал на встречку и остановился на тротуаре.
Авария случилась поздним вечером 15 июня. В результате аварии пострадали шестимесячная малышка и ее мать. Их госпитализировали. Грузовиком управлял 28-летний мужчина, который перед выездом выпил пиво. На лихача составили административный протокол, проверка инспекторов продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!