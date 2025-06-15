15 июня 2025
14 июня 2025

Появилось видео, как грузовик снес семь машин в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали два человека
В аварии пострадали два человека Фото:

Появились кадры аварии с пьяным водителем грузовика, который промчался со стороны ЕКАД и снес семь машин на своем пути. Видео опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области.

Грузовик Foton столкнулся с попутно движущимися автомобилями Mazda CX-5 и Lada. Не останавливаясь, водитель спровоцировал новые столкновения: сначала с Chery ProMax, затем массовую аварию с участием ВАЗ-2112, Toyota и двух Hyundai, повредив светофор и дорожный знак. После этого он проехал еще около ста метров, выехал на встречку и остановился на тротуаре.

Авария случилась поздним вечером 15 июня. В результате аварии пострадали шестимесячная малышка и ее мать. Их госпитализировали. Грузовиком управлял 28-летний мужчина, который перед выездом выпил пиво. На лихача составили административный протокол, проверка инспекторов продолжается.

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Появились кадры аварии с пьяным водителем грузовика, который промчался со стороны ЕКАД и снес семь машин на своем пути. Видео опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области. Грузовик Foton столкнулся с попутно движущимися автомобилями Mazda CX-5 и Lada. Не останавливаясь, водитель спровоцировал новые столкновения: сначала с Chery ProMax, затем массовую аварию с участием ВАЗ-2112, Toyota и двух Hyundai, повредив светофор и дорожный знак. После этого он проехал еще около ста метров, выехал на встречку и остановился на тротуаре. Авария случилась поздним вечером 15 июня. В результате аварии пострадали шестимесячная малышка и ее мать. Их госпитализировали. Грузовиком управлял 28-летний мужчина, который перед выездом выпил пиво. На лихача составили административный протокол, проверка инспекторов продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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