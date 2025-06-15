В Свердловской области назначили нового министра инвестиций

Как и анонсировало URA.RU, новым министром инвестиций Свердловской области стал замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать обе должности. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Он приступит к исполнению обязанностей 17 июня», — говорится в сообщении властей. Ионину 40 лет. Он родился в Свердловске, окончил факультет международных отношений УрГУ им. Горького по специальности «регионоведение» и аспирантуру УрГЭУ.
С 2011 по 2017 годы Ионин был депутатом заксобрания, затем представлял регион в Госдуме. В 2021 году он занял пост замгубернатора. В правительстве Ионин курирует «цифровой» блок, а также отвечает за туризм и инвестиции.
Именно Ионину, получившему совмещенную должность, предстоит отвечать за итоги инвестрейтинга регионов, которые будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме уже на этой неделе. По этому показателю эффективность регионов оценивают и в администрации президента.
«Это будет основной оценкой работы Ионина как куратора инвестблока и от того, вырастет или упадёт регион в рейтинге в сравнении с прошлым годом, может зависит степень кредита доверия, выданного ему», — поясняет осведомленный собеседник. В этом году Ионин — единственный, кто будет представлять регион на ПМЭФ. Других чиновников в делегацию не взяли. Прошлый министр инвестиций Вадим Третьяков ушел в отставку 6 июня на фоне критики руководства.
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