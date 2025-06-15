15 июня 2025

В Свердловской области назначили нового министра инвестиций

Свердловский замгубернатора Ионин стал министром инвестиций
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Ионин стал вторым замгубернатора-министром в свердловском правительстве
Дмитрий Ионин стал вторым замгубернатора-министром в свердловском правительстве Фото:

Как и анонсировало URA.RU, новым министром инвестиций Свердловской области стал замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать обе должности. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Он приступит к исполнению обязанностей 17 июня», — говорится в сообщении властей. Ионину 40 лет. Он родился в Свердловске, окончил факультет международных отношений УрГУ им. Горького по специальности «регионоведение» и аспирантуру УрГЭУ.

С 2011 по 2017 годы Ионин был депутатом заксобрания, затем представлял регион в Госдуме. В 2021 году он занял пост замгубернатора. В правительстве Ионин курирует «цифровой» блок, а также отвечает за туризм и инвестиции.

Именно Ионину, получившему совмещенную должность, предстоит отвечать за итоги инвестрейтинга регионов, которые будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме уже на этой неделе. По этому показателю эффективность регионов оценивают и в администрации президента. 

«Это будет основной оценкой работы Ионина как куратора инвестблока и от того, вырастет или упадёт регион в рейтинге в сравнении с прошлым годом, может зависит степень кредита доверия, выданного ему», — поясняет осведомленный собеседник. В этом году Ионин — единственный, кто будет представлять регион на ПМЭФ. Других чиновников в делегацию не взяли. Прошлый министр инвестиций Вадим Третьяков ушел в отставку 6 июня на фоне критики руководства.

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Как и анонсировало URA.RU, новым министром инвестиций Свердловской области стал замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать обе должности. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Он приступит к исполнению обязанностей 17 июня», — говорится в сообщении властей. Ионину 40 лет. Он родился в Свердловске, окончил факультет международных отношений УрГУ им. Горького по специальности «регионоведение» и аспирантуру УрГЭУ. С 2011 по 2017 годы Ионин был депутатом заксобрания, затем представлял регион в Госдуме. В 2021 году он занял пост замгубернатора. В правительстве Ионин курирует «цифровой» блок, а также отвечает за туризм и инвестиции. Именно Ионину, получившему совмещенную должность, предстоит отвечать за итоги инвестрейтинга регионов, которые будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме уже на этой неделе. По этому показателю эффективность регионов оценивают и в администрации президента.  «Это будет основной оценкой работы Ионина как куратора инвестблока и от того, вырастет или упадёт регион в рейтинге в сравнении с прошлым годом, может зависит степень кредита доверия, выданного ему», — поясняет осведомленный собеседник. В этом году Ионин — единственный, кто будет представлять регион на ПМЭФ. Других чиновников в делегацию не взяли. Прошлый министр инвестиций Вадим Третьяков ушел в отставку 6 июня на фоне критики руководства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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