Экс-владелица челябинского «Арианта» оспорила оценку национализированных активов

Дочь бывшего владельца челябинского «Арианта» Александра Аристова, Елена, и ее муж Александр Кретовы судятся из-за оценки национализированного имущества. Как следует из материалов арбитражного дела, иск до июля остался без движения.
«Исковое заявление Кретовых оставить без движения. Предложить истцам устранить обстоятельства, послужившее основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление соответствующих документов в суд в срок не позднее 3 июля», — отмечено в определении арбитража.
Иск подан к фирме «Бизнес-Новация», проводившей оценку. Кретовы намерены признать недостоверным два отчета компании, оспорить установление начальной продажной цены имущества.
С такими же претензиями в суд обращалась бывшая совладелица Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Людмила Антипова. Иск был предъявлен к судебным приставам. При этом суд отказался удовлетворять его, сославшись на то, что пристав Алла Кириллова заказала оценку уполномоченной компании, обладающей необходимыми компетенциями. Теперь Кретовы пытаются судиться с самой фирмой оценщиков. В обоих случаях оценку проводила одна и та же компания.
Судебные дела стали продолжением спора о национализации. Комбинат вместе с холдингом «Ариант» стали государственными в начале 2024 года после иска Генпрокуратуры РФ. Бывшим собственникам государство предъявило претензии на сумму 105 млрд рублей, арестовав в счет обеспечения требований имеющиеся активы. Поводом для возвращения собственности в руки государства стало нарушения в ходе приватизации ЧЭМК.
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