Блогер Сухов предъявил счет на миллиард челябинскому депутату Госдумы Наумову

Блогер-многоженец Иван Сухов требует миллиард рублей с депутата Госдумы из Челябинской области Станислава Наумова. Как сообщил Наумов URA.RU, у Сухова не нашлось средств на госпошлину.
«Дело по этому иску пока что приостановили, поскольку Сухов не заплатил пошлину. Я в прямом телеэфире предложил блогеру 10 тысяч рублей, чтобы оплатить пошлину, однако тот отказался», — сообщил Наумов.
Наумов подтвердил, что многоженец Сухов после дискуссии в эфире 1-го канала подал на него иск на миллиард рублей. По словам Наумова, это явилось следствием того, что он попросил мэрию Москвы улучшить условия проживания хотя бы половине детей от любой из проживающих с Суховым совместно в одной трехкомнатной квартире женщин.
Наумов в эфире шоу «Пусть говорят» устроил разнос блогеру Ивану Сухову. В одной квартире с Суховым живут несколько его жен и по меньшей мере 14 детей. После эфира Наумов подготовил официальные депутатские запросы на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова и руководителя социального фонда РФ Сергея Чиркова с просьбой включиться в эту ситуацию.
Кроме того, в СМИ звучали обвинения Сухова в домогательствах своей 19-летней дочери. Однако мужчина заявил, что журналисты манипулируют его дочерью, чтобы получить выгоду и вызвать резонанс вокруг его семьи. Впоследствии уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что нарушений прав детей выявлено не было.
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