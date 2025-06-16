Препараты для борьбы с раком принесут атомщикам Озерска миллиард рублей

На ПО «Маяк» в Озерске (Челябинская область) от продажи препаратов для борьбы с онкозаболеваниями хотят заработать миллиард рублей. Как рассказали на предприятии Росатома, расчет сделан до 2030 года.
«Выделенный участок на территории завода радиоактивных изотопов позволит выпускать активные фармацевтические субстанции на основе высокочистых изотопов тербия-161 и радия-223. К 2030 году по этому направлению ожидаем совокупную выручку более одного миллиарда рублей», — заявил заместитель гендиректора по производству гражданской продукции Константин Бугров.
Озвученные руководителем планы опубликовала газета «Вестник Маяка». Сейчас под проект создается производственный участок. Радионуклиды, которые на нем будут выпускаться, станут основой для производства радиофармпрепаратов, используемых в терапии онкологических заболеваний.
На ПО «Маяк» назвали несколько преимуществ будущего производства. Кроме получения доходов, в Озерске рассчитывают, что новация укрепит имидж «Маяка».
Созданный на предприятии радий-223 доклинические испытания прошел к концу 2023 года. Челябинский ученый, работающий в области онкологии и радиологии, Андрей Важенин рассказал тогда URA.RU, что радионуклидная терапия помогает медикам, расширяя возможности для лечения.
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