Актеры Александр Панкратов-Черный, Анна Уколова («Географ глобус пропил»), Юрий Нифонтов («Гардемарины, вперед») и Владимир Селезнев («Бандитский Петербург») снимутся в новой комедии. К работе над проектом «Старик и Вера» приступят в конце июня в Екатеринбурге, поделились с URA.RU в Свердловской киностудии.
«После травмы известный пожилой артист полгода не выходит из квартиры. Как вдруг на пороге появляется Вера, утверждающая, что она его дочь. Старик отрицает связь, но вскоре она становится его новым смыслом жизни. Однако в визите Веры скрыта еще одна тайна», — рассказали кратко о сюжете создатели.
В основу сценария, над которым работали восемь лет, легли реальные события. Режиссером картины стала Анжелика Кошевая.
Это не первая картина, которая будет отснята в Екатеринбурге. Ранее в городе снимали фильм «Сломя голову» — с музыкантом Ромой Зверем, Павлом Деревянко и Надеждой Михалковой.
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