Звезды российских сериалов прилетели в Екатеринбург на съемки фильма: URA.RU публикует эксклюзивные кадры

07 октября 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Одну из ролей в фильме играет московский актер Егор Корешков (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на базе Свердловской киностудии продолжаются съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». В пятницу, 7 октября, в столицу Урала прилетел актер Павел Деревянко (известен по ролям в фильмах и сериалах «СуперБобровы», «Дылды», «Домашний арест»), который также снимается в картине. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. По данным собеседника агентства, Деревянко уже приступил к репетициям перед съемками. Он готовился к участию в одной из сцен фильма вместе с актером Егором Корешковым («Горько!», «Звездный разум», «Джетлаг»). Также в этой сцене в качестве актера выступил режиссер Владимир Битоков. Снимать сцену будут завтра, 8 октября. Слева направо: актеры Егор Корешков, Владимир Битоков, Павел Деревянко и директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев обсуждают сценарий Фото: URA.RU Съемки фильма устроила Свердловская киностудия Фото: URA.RU Съемки проходили в одном из зданий в самом центре Екатеринбурга Фото: URA.RU Актер Егор Корешков известен по ролям в картинах «257 причин, чтобы жить», «Звездный разум», «Горько!», «Братья Ч» и многим другим Фото: URA.RU Главных героев-антагонистов играют Егор Корешков («Отель Элеон», «Метод 2») и Владимир Битоков Фото: URA.RU Криминальная комедия «Сломя голову» выйдет в прокат через год Фото: URA.RU В съемках картины принимали участие действующие журналисты Екатеринбурга. На этот кадр, например, попала ведущая «4 канала» Милена Карагезова Фото: URA.RU Съемки фильма проходят в разных локациях Екатеринбурга Фото: URA.RU А эта сцена не на шутку перепугала екатеринбуржцев, которые не знали, что в центре города снимают кино Фото: URA.RU Некоторые сцены фильма снимали рядом с городским прудом, на плотинке Фото: URA.RU Фото: URA.RU Егор Корешков (в центре) с актерами фильма Фото: URA.RU Фото: URA.RU Еще одну сцену снимали в парке Маяковского Фото: URA.RU Сцену в бассейне на небоскребе «Высоцкий» снимали 27 сентября, когда выпал первый снег. Говорят, актеры замерзли, но держались стойко Фото: URA.RU Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцев напугала перестрелка бандитов в масках в центре города. Однако позже выяснилось, что происходящее на видео — съемки сцены фильма. Также для участия в картине в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.

В Екатеринбурге на базе Свердловской киностудии продолжаются съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». В пятницу, 7 октября, в столицу Урала прилетел актер Павел Деревянко (известен по ролям в фильмах и сериалах «СуперБобровы», «Дылды», «Домашний арест»), который также снимается в картине. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. По данным собеседника агентства, Деревянко уже приступил к репетициям перед съемками. Он готовился к участию в одной из сцен фильма вместе с актером Егором Корешковым («Горько!», «Звездный разум», «Джетлаг»). Также в этой сцене в качестве актера выступил режиссер Владимир Битоков. Снимать сцену будут завтра, 8 октября. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцев напугала перестрелка бандитов в масках в центре города. Однако позже выяснилось, что происходящее на видео — съемки сцены фильма. Также для участия в картине в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.