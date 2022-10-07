В Екатеринбурге на базе Свердловской киностудии продолжаются съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». В пятницу, 7 октября, в столицу Урала прилетел актер Павел Деревянко (известен по ролям в фильмах и сериалах «СуперБобровы», «Дылды», «Домашний арест»), который также снимается в картине. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
По данным собеседника агентства, Деревянко уже приступил к репетициям перед съемками. Он готовился к участию в одной из сцен фильма вместе с актером Егором Корешковым («Горько!», «Звездный разум», «Джетлаг»). Также в этой сцене в качестве актера выступил режиссер Владимир Битоков. Снимать сцену будут завтра, 8 октября.
Слева направо: актеры Егор Корешков, Владимир Битоков, Павел Деревянко и директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев обсуждают сценарий
Фото: URA.RU
Съемки фильма устроила Свердловская киностудия
Фото: URA.RU
Съемки проходили в одном из зданий в самом центре Екатеринбурга
Фото: URA.RU
Актер Егор Корешков известен по ролям в картинах «257 причин, чтобы жить», «Звездный разум», «Горько!», «Братья Ч» и многим другим
Фото: URA.RU
Главных героев-антагонистов играют Егор Корешков («Отель Элеон», «Метод 2») и Владимир Битоков
Фото: URA.RU
Криминальная комедия «Сломя голову» выйдет в прокат через год
Фото: URA.RU
В съемках картины принимали участие действующие журналисты Екатеринбурга. На этот кадр, например, попала ведущая «4 канала» Милена Карагезова
Фото: URA.RU
Съемки фильма проходят в разных локациях Екатеринбурга
Фото: URA.RU
А эта сцена не на шутку перепугала екатеринбуржцев, которые не знали, что в центре города снимают кино
Фото: URA.RU
Некоторые сцены фильма снимали рядом с городским прудом, на плотинке
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Егор Корешков (в центре) с актерами фильма
Фото: URA.RU
Фото: URA.RU
Еще одну сцену снимали в парке Маяковского
Фото: URA.RU
Сцену в бассейне на небоскребе «Высоцкий» снимали 27 сентября, когда выпал первый снег. Говорят, актеры замерзли, но держались стойко
Фото: URA.RU
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцев напугала перестрелка бандитов в масках в центре города. Однако позже выяснилось, что происходящее на видео — съемки сцены фильма. Также для участия в картине в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.
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В Екатеринбурге на базе Свердловской киностудии продолжаются съемки криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева «Сломя голову». В пятницу, 7 октября, в столицу Урала прилетел актер Павел Деревянко (известен по ролям в фильмах и сериалах «СуперБобровы», «Дылды», «Домашний арест»), который также снимается в картине. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. По данным собеседника агентства, Деревянко уже приступил к репетициям перед съемками. Он готовился к участию в одной из сцен фильма вместе с актером Егором Корешковым («Горько!», «Звездный разум», «Джетлаг»). Также в этой сцене в качестве актера выступил режиссер Владимир Битоков. Снимать сцену будут завтра, 8 октября. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцев напугала перестрелка бандитов в масках в центре города. Однако позже выяснилось, что происходящее на видео — съемки сцены фильма. Также для участия в картине в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.