Новый игрок челябинского «Трактора» заработает 110 млн рублей за два года

Перешедший в челябинскую хоккейную команду "Трактор" 28-летний нападающий Егор Коршков заработает 110 млн рублей. Такой будет его суммарная зарплата за два года.
"Егор Коршков заработает 110 млн рублей в «Тракторе» за два года. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Коршков получит по 55 миллионов рублей за каждый год соглашения", — пишет sports.ru.
Форвард заключил соглашение с челябинской командой сроком на два года. Он будет играть за черно-белых до конца сезона 2026/27. В прошлом сезоне нападающий представлял «Ак Барс». В рамках регулярного чемпионата он принял участие в 60 встречах, записав на свой счет 23 очка (восемь голов и 15 результативных передач). В плей-офф хоккеист отметился одной голевой передачей в пяти сыгранных матчах.
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