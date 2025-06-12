Форвард-великан из «Ак Барса» перешел в челябинский «Трактор»

28-летний нападающий Егор Коршков, игравший в сезоне 2024/2025 за казанский ХК «Ак Барс», заключил контракт с челябинским «Трактором» до конца сезона 2026/27. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора».
«Имя Егора Коршкова прекрасно известно в КХЛ. Это сложившийся мастер с внушительными габаритами, поигравший как за океаном, так и в различных сборных страны. Переход в „Трактор“ — новый вызов для нападающего и дополнительная мотивация доказать, что он способен выйти на первые роли в команде, борющейся за главный трофей. Егор отлично подходит под требования Бенуа Гру и в Челябинске должен полностью раскрыть свой потенциал», — прокомментировал переход Алексей Волков, генеральный менеджер ХК «Трактор».
Физические параметры нового форварда впечатляют — рост 194 сантиметра, вес 95 килограммов. Словом, все что нужно для мощного давления на соперника. Наряду с мастерством это позволяло игроку показывать отличные показатели в последних сезонах. Так, в прошедшем чемпионате КХЛ Егор Коршков выступал за «Ак Барс», набрав 24 (8+16) очка в 65 встречах «регулярки» и плей-офф. Перед этим играл за хабаровский «Амур», где за сезон в 67 встречах набрал 44 (15+29) балла за результативность при показателе полезности «+10».
Коршков — уроженец Новосибирска. Воспитанник «Казахмыса» и «Сибири». Начал профессиональную карьеру в системе ярославского «Локомотива». Его высшие достижения в карьере — серебряная медаль юниорского чемпионата мира (2014), Кубок Харламова (2016) и серебряная медаль молодежного чемпионата мира (2016).
Ранее стало известно, что защитник ХК «Трактор» Григорий Дронов продлил контракт с челябинским клубом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2027/28. Также челябинский клуб подписал контракт с американским защитником Джорданом Гроссом.
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