В Челябинске с 11 июня ищут 15-летнего парня. Он пропал в Центральном районе, но может находиться в любой другой точке города или области. Информацию опубликовал поисковый отряд.
«Алексей Павлович Валеев, 15 лет (год рождения — 2010), Центральный район Челябинска. С 11 июня 2025 года его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт».
Рост парня составляет около 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы черного цвета, глаза карие. В день исчезновения на нем была черная футболка и сине-белые шорты. Тех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят связаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) либо обратиться к координаторам поисковых работ: Анна — 8-951-114-44-27, Светлана — 8-950-553-92-81.
Параллельно в Кыштыме с 31 мая ищут 84-летнюю женщину. Она вышла на территорию СНТ «Кварц», чтобы оплатить квитанцию. С тех пор ее никто не видел.
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