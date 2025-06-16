16 июня 2025

В Челябинске почти неделю ищут 15-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень ушел в неизвестном направлении
Парень ушел в неизвестном направлении Фото:

В Челябинске с 11 июня ищут 15-летнего парня. Он пропал в Центральном районе, но может находиться в любой другой точке города или области. Информацию опубликовал поисковый отряд.

«Алексей Павлович Валеев, 15 лет (год рождения — 2010), Центральный район Челябинска. С 11 июня 2025 года его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

Рост парня составляет около 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы черного цвета, глаза карие. В день исчезновения на нем была черная футболка и сине-белые шорты. Тех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят связаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) либо обратиться к координаторам поисковых работ: Анна — 8-951-114-44-27, Светлана — 8-950-553-92-81.

Параллельно в Кыштыме с 31 мая ищут 84-летнюю женщину. Она вышла на территорию СНТ «Кварц», чтобы оплатить квитанцию. С тех пор ее никто не видел.

Пропавший Алексей может находиться в любом районе Челябинска или за пределами города
Пропавший Алексей может находиться в любом районе Челябинска или за пределами города
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В Челябинске с 11 июня ищут 15-летнего парня. Он пропал в Центральном районе, но может находиться в любой другой точке города или области. Информацию опубликовал поисковый отряд. «Алексей Павлович Валеев, 15 лет (год рождения — 2010), Центральный район Челябинска. С 11 июня 2025 года его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке, опубликованной поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Рост парня составляет около 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы черного цвета, глаза карие. В день исчезновения на нем была черная футболка и сине-белые шорты. Тех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят связаться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) либо обратиться к координаторам поисковых работ: Анна — 8-951-114-44-27, Светлана — 8-950-553-92-81. Параллельно в Кыштыме с 31 мая ищут 84-летнюю женщину. Она вышла на территорию СНТ «Кварц», чтобы оплатить квитанцию. С тех пор ее никто не видел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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