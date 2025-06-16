16 июня 2025

В Свердловской области вновь открыт проезд к 16 населенным пунктам

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас из-за половодья ограничено автосообщение с одним населенным пунктом
Сейчас из-за половодья ограничено автосообщение с одним населенным пунктом Фото:

В Свердловской области завершены работы по восстановлению автотранспортного сообщения с 16 населенными пунктами, ранее отрезанными из-за весеннего половодья. В них проживает почти 1,7 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

«За сутки освободились от воды шесть низководных мостов на территории Слободо-Туринского МР (на реке Тура в деревне Макуй, селе Куминовское, селе Туринская Слобода), Туринского МО (на реке Тура в селе Жуковское, селе Липовское), Байкаловского МР (на реке Ница в селе Городище), восстановлено автотранспортное сообщение с 16-ю населенными пунктами (694 дома, 1639 человека, 278 детей)», — уточнили в ведомстве.

На сегодня ограничено транспортное сообщение лишь с одним населенным пунктом — селом Яр Байкаловского района, в нем проживает 14 человек. С 6 апреля из-за затопления моста через реку Ница добраться туда можно только по воде, с 9 апреля действует лодочная переправа.

Ранее, в начале мая, из-за весеннего половодья в Свердловской области были затоплены семь мостов и ограничено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами, где проживает почти 1,7 тысячи человек. Для обеспечения жителей были организованы паромные и лодочные переправы, а также созданы запасы продовольствия и медикаментов. Восстановление автомобильного сообщения планировалось завершить к маю-июню.

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В Свердловской области завершены работы по восстановлению автотранспортного сообщения с 16 населенными пунктами, ранее отрезанными из-за весеннего половодья. В них проживает почти 1,7 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.  «За сутки освободились от воды шесть низководных мостов на территории Слободо-Туринского МР (на реке Тура в деревне Макуй, селе Куминовское, селе Туринская Слобода), Туринского МО (на реке Тура в селе Жуковское, селе Липовское), Байкаловского МР (на реке Ница в селе Городище), восстановлено автотранспортное сообщение с 16-ю населенными пунктами (694 дома, 1639 человека, 278 детей)», — уточнили в ведомстве. На сегодня ограничено транспортное сообщение лишь с одним населенным пунктом — селом Яр Байкаловского района, в нем проживает 14 человек. С 6 апреля из-за затопления моста через реку Ница добраться туда можно только по воде, с 9 апреля действует лодочная переправа. Ранее, в начале мая, из-за весеннего половодья в Свердловской области были затоплены семь мостов и ограничено транспортное сообщение с 19 населенными пунктами, где проживает почти 1,7 тысячи человек. Для обеспечения жителей были организованы паромные и лодочные переправы, а также созданы запасы продовольствия и медикаментов. Восстановление автомобильного сообщения планировалось завершить к маю-июню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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