16 июня 2025

В Челябинске совершивший диверсию террорист Владыцкий* осужден на 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело в отношении террориста расследовало УФСБ
Дело в отношении террориста расследовало УФСБ Фото:

Челябинский областной суд огласил приговор внесенному в список террористов и экстремистов Евгению Владыцкому*, обвиняемому по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Осужденный причастен к совершению диверсии на важном комплексе инфраструктуры города — объекте связи. Будучи крайним сторонником проукраинской идеологии, Владыцкий действовал по заданию иностранного куратора для подрыва экономической безопасности РФ», — уточнили в УФСБ, которое расследовало дело в отношении злоумышленника.

20-летнего студента Челябинского юридического колледжа силовики задержали в мае 2024 года. Обвиняемый вскрыл с помощью монтировки базовую станцию сотовой связи на улице Габдуллы Тукая и поджег оборудование. В качестве вещдоков, подтверждающих подготовку диверсии, в деле фигурировали балаклава и жидкость для розжига.

Суд признал Владыцкого виновным в подготовке диверсии и приговорил его к 12 годам, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а еще девять — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

Ранее Челябинский облсуд вынес приговор 17-летнему уроженцу Дагестана Рамазану Абукарову*, который в начале 2024 года по указу украинских кураторов попытался сжечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. Абукаров проведет восемь лет в колонии.

*внесены в перечень террористов и экстремистов

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Челябинский областной суд огласил приговор внесенному в список террористов и экстремистов Евгению Владыцкому*, обвиняемому по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. «Осужденный причастен к совершению диверсии на важном комплексе инфраструктуры города — объекте связи. Будучи крайним сторонником проукраинской идеологии, Владыцкий действовал по заданию иностранного куратора для подрыва экономической безопасности РФ», — уточнили в УФСБ, которое расследовало дело в отношении злоумышленника. 20-летнего студента Челябинского юридического колледжа силовики задержали в мае 2024 года. Обвиняемый вскрыл с помощью монтировки базовую станцию сотовой связи на улице Габдуллы Тукая и поджег оборудование. В качестве вещдоков, подтверждающих подготовку диверсии, в деле фигурировали балаклава и жидкость для розжига. Суд признал Владыцкого виновным в подготовке диверсии и приговорил его к 12 годам, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а еще девять — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке. Ранее Челябинский облсуд вынес приговор 17-летнему уроженцу Дагестана Рамазану Абукарову*, который в начале 2024 года по указу украинских кураторов попытался сжечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. Абукаров проведет восемь лет в колонии. *внесены в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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