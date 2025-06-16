В Челябинске совершивший диверсию террорист Владыцкий* осужден на 12 лет

Челябинский областной суд огласил приговор внесенному в список террористов и экстремистов Евгению Владыцкому*, обвиняемому по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
«Осужденный причастен к совершению диверсии на важном комплексе инфраструктуры города — объекте связи. Будучи крайним сторонником проукраинской идеологии, Владыцкий действовал по заданию иностранного куратора для подрыва экономической безопасности РФ», — уточнили в УФСБ, которое расследовало дело в отношении злоумышленника.
20-летнего студента Челябинского юридического колледжа силовики задержали в мае 2024 года. Обвиняемый вскрыл с помощью монтировки базовую станцию сотовой связи на улице Габдуллы Тукая и поджег оборудование. В качестве вещдоков, подтверждающих подготовку диверсии, в деле фигурировали балаклава и жидкость для розжига.
Суд признал Владыцкого виновным в подготовке диверсии и приговорил его к 12 годам, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а еще девять — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.
Ранее Челябинский облсуд вынес приговор 17-летнему уроженцу Дагестана Рамазану Абукарову*, который в начале 2024 года по указу украинских кураторов попытался сжечь бомбардировщик на военном аэродроме Шагол. Абукаров проведет восемь лет в колонии.
*внесены в перечень террористов и экстремистов
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