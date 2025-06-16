У екатеринбургских депутатов возникли вопросы по турналогу в регионе

Комиссия гордумы по экономическому развитию подняла вопрос о том, куда в итоге ушли первые полученные от введенного в 2025 году турналога. Они оказались не окрашены, то есть никак не обозначены, следовательно, невидны. Об этом заявил депутат Сергей Козлов. Всю неделю на комиссиях думы заслушиваются отчеты о деятельности мэра Алексея Орлова в 2024 году, сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы же сидели со всеми гостиницами, обещали, что этот налог пойдет на благоустройство города. В итоге все задаются сейчас вопросом. Мы не видели не то, что не приняли отчет, не видели даже [эти деньги]. Давайте на себя этот вопрос возьмем», — подчеркнул Козлов. Добавив, что до мая в мэрии обещали дать вопрос о программе вложения полученных средств.
Туристический налог начал действовать в Екатеринбурге с 1 января 2024 года. Он составляет 1% от стоимости номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета НДС. Срок оплаты за первый квартал завершился 28 апреля. В бюджет города поступило чуть больше 25 миллионов рублей.
За год от турналога планировалось получить 84 миллиона рублей. Но итоговая цифра снизилась, так как от налога освободили пункты временного размещения.
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