В Абзелиловском районе республики Башкортостан на автодороге Аэропорт — Магнитогорск (Челябинская область) погиб 20-летний парень, который сел за руль не имея водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 11 километре автодороги Аэропорт — Магнитогорск 20-летний местный житель, не имеющий водительских прав, за рулем ВАЗ-2110 не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По факту аварии проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз, уточнили в ГАИ.
В Верхнеуральском районе ранее произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Волга» и Opel Astra. Погибла пассажирка отечественной легковушки, уточнили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
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