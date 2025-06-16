16 июня 2025

Молодой парень погиб в ДТП на автодороге из аэропорта в Магнитогорск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла вечером 16 июня
Авария произошла вечером 16 июня Фото:

В Абзелиловском районе республики Башкортостан на автодороге Аэропорт — Магнитогорск (Челябинская область) погиб 20-летний парень, который сел за руль не имея водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«На 11 километре автодороги Аэропорт — Магнитогорск 20-летний местный житель, не имеющий водительских прав, за рулем ВАЗ-2110 не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По факту аварии проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз, уточнили в ГАИ. 

В Верхнеуральском районе ранее произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Волга» и Opel Astra. Погибла пассажирка отечественной легковушки, уточнили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. 

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В Абзелиловском районе республики Башкортостан на автодороге Аэропорт — Магнитогорск (Челябинская область) погиб 20-летний парень, который сел за руль не имея водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «На 11 километре автодороги Аэропорт — Магнитогорск 20-летний местный житель, не имеющий водительских прав, за рулем ВАЗ-2110 не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По факту аварии проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз, уточнили в ГАИ.  В Верхнеуральском районе ранее произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Волга» и Opel Astra. Погибла пассажирка отечественной легковушки, уточнили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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