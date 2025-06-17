Алкогольные бренды национализированного «Арианта» подешевели на 15%

Алкогольные бренды перешедшего к государству челябинского «Группы компаний Ариант» выставили на продажу по цене на 15% ниже, чем прежде. Как следует из данных торговой площадки, теперь торговые знаки можно купить за 38,76 тысячи рублей каждый.
«Лот: исключительное право на товарный знак. Основание реализации имущества: постановление о снижении цены имущества», — отмечено в объявлении на сайте.
Решение снизить стоимость в июне вынесла судебный пристав Алла Кириллова. В апреле тот же лот стоил 45,6 тысячи рублей. В результате снижения стоимости Росимущество получит от продажи 620,16 тысячи рублей. Весной государство рассчитывало получить больше на 109,44 тысячи.
Первые торги признали несостоявшимися 30 мая. К последней дате для участия в аукционе не поступило ни одной заявки.
Имущество государство продает, пытаясь закрыть долги семьи Аристовых, которым принадлежит «ГК Ариант». Оценку стоимости владельцы оспаривают. Основная часть агрохолдинга перешла в руки государства, после того, как Генпрокуратура РФ весной 2024 года подала соответствующий иск. «Ариант» был создан на незаконно полученные доходы, оказавшиеся у бизнесменов в результате приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. До 2020 года Аристовы выступали совладельцами предприятия, однако затем совместный бизнес с семьей Антиповых разделили.
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