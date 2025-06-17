Алкогольные бренды национализированного «Арианта» подешевели на 15%

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Челябинских бизнесменов Аристовых государство снова пытается оставить без алкогольных марок
Челябинских бизнесменов Аристовых государство снова пытается оставить без алкогольных марок Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Алкогольные бренды перешедшего к государству челябинского «Группы компаний Ариант» выставили на продажу по цене на 15% ниже, чем прежде. Как следует из данных торговой площадки, теперь торговые знаки можно купить за 38,76 тысячи рублей каждый.

«Лот: исключительное право на товарный знак. Основание реализации имущества: постановление о снижении цены имущества», — отмечено в объявлении на сайте.

Решение снизить стоимость в июне вынесла судебный пристав Алла Кириллова. В апреле тот же лот стоил 45,6 тысячи рублей. В результате снижения стоимости Росимущество получит от продажи 620,16 тысячи рублей. Весной государство рассчитывало получить больше на 109,44 тысячи.

Первые торги признали несостоявшимися 30 мая. К последней дате для участия в аукционе не поступило ни одной заявки.

Имущество государство продает, пытаясь закрыть долги семьи Аристовых, которым принадлежит «ГК Ариант». Оценку стоимости владельцы оспаривают. Основная часть агрохолдинга перешла в руки государства, после того, как Генпрокуратура РФ весной 2024 года подала соответствующий иск. «Ариант» был создан на незаконно полученные доходы, оказавшиеся у бизнесменов в результате приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. До 2020 года Аристовы выступали совладельцами предприятия, однако затем совместный бизнес с семьей Антиповых разделили.

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Алкогольные бренды перешедшего к государству челябинского «Группы компаний Ариант» выставили на продажу по цене на 15% ниже, чем прежде. Как следует из данных торговой площадки, теперь торговые знаки можно купить за 38,76 тысячи рублей каждый. «Лот: исключительное право на товарный знак. Основание реализации имущества: постановление о снижении цены имущества», — отмечено в объявлении на сайте. Решение снизить стоимость в июне вынесла судебный пристав Алла Кириллова. В апреле тот же лот стоил 45,6 тысячи рублей. В результате снижения стоимости Росимущество получит от продажи 620,16 тысячи рублей. Весной государство рассчитывало получить больше на 109,44 тысячи. Первые торги признали несостоявшимися 30 мая. К последней дате для участия в аукционе не поступило ни одной заявки. Имущество государство продает, пытаясь закрыть долги семьи Аристовых, которым принадлежит «ГК Ариант». Оценку стоимости владельцы оспаривают. Основная часть агрохолдинга перешла в руки государства, после того, как Генпрокуратура РФ весной 2024 года подала соответствующий иск. «Ариант» был создан на незаконно полученные доходы, оказавшиеся у бизнесменов в результате приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. До 2020 года Аристовы выступали совладельцами предприятия, однако затем совместный бизнес с семьей Антиповых разделили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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