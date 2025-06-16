В Екатеринбурге во время празднования Дня молодежи (28 июня) запретят продажу алкоголя в парке Маяковского и рядом с ним. Ограничения будут действовать весь день. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
С 10:00 до 23:00 запрет распространится на кафе и магазины в самом парке Маяковского, на заведения Базового переулка (от улицы Яламова до Машинной). Также на магазины и кафе в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.
Аналогичные ограничения введут 27 июня из-за общегородского выпускного, который проведут на площадке ЦПКиО. Продажу алкоголя запретят с 17:00 до 22:00.
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