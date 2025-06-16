16 июня 2025

В Екатеринбурге введут «сухой закон» из-за молодежи. Карта

В Екатеринбурге 28 июня запретят продажу алкоголя в ЦПКиО
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь не получится купить весь день в ЦПКиО и рядом с ним
Алкоголь не получится купить весь день в ЦПКиО и рядом с ним Фото:

В Екатеринбурге во время празднования Дня молодежи (28 июня) запретят продажу алкоголя в парке Маяковского и рядом с ним. Ограничения будут действовать весь день. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

С 10:00 до 23:00 запрет распространится на кафе и магазины в самом парке Маяковского, на заведения Базового переулка (от улицы Яламова до Машинной). Также на магазины и кафе в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей.

Аналогичные ограничения введут 27 июня из-за общегородского выпускного, который проведут на площадке ЦПКиО. Продажу алкоголя запретят с 17:00 до 22:00.

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В Екатеринбурге во время празднования Дня молодежи (28 июня) запретят продажу алкоголя в парке Маяковского и рядом с ним. Ограничения будут действовать весь день. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. С 10:00 до 23:00 запрет распространится на кафе и магазины в самом парке Маяковского, на заведения Базового переулка (от улицы Яламова до Машинной). Также на магазины и кафе в границах улиц Восточной — Большакова — Луначарского — Ткачей. Аналогичные ограничения введут 27 июня из-за общегородского выпускного, который проведут на площадке ЦПКиО. Продажу алкоголя запретят с 17:00 до 22:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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