Делом избитого тюменского врача займется глава Следкома

Глава СКР Бастрыкин проконтролирует расследование дела об избитом в Тюмени враче
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Александр Бастрыкин изучит материалы дела
Александр Бастрыкин изучит материалы дела Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения врача в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следственный комитет ходатайствует о том, чтобы прокуратура передала дело в СК.

Видео с избиением врача в ОКБ-2 Тюмени появилось в социальных сетях 16 июня. В настоящий момент врач получает все необходимое лечение.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения врача в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следственный комитет ходатайствует о том, чтобы прокуратура передала дело в СК. Видео с избиением врача в ОКБ-2 Тюмени появилось в социальных сетях 16 июня. В настоящий момент врач получает все необходимое лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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