Делом избитого тюменского врача займется глава Следкома

Александр Бастрыкин изучит материалы дела
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения врача в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал «Следком».
«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области доложить о принятом надзорным органом решении и по обстоятельствам происшествия», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас следственный комитет ходатайствует о том, чтобы прокуратура передала дело в СК.
Видео с избиением врача в ОКБ-2 Тюмени появилось в социальных сетях 16 июня. В настоящий момент врач получает все необходимое лечение.
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