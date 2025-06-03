«Зачем мне мужчина без денег?» Наталья Штурм не смолчала о личном

Певица Наталья Штурм призналась, что ей больше неинтересно пытаться наладить личную жизнь. А все потому, что сегодня мужчины не внушают доверия. В беседе с URA.RU исполнительница заявила, что представители сильного пола совсем перестали финансово обеспечивать своих дам, а ей иной вариант не подходит.
«Если мужчина не берет на себя какие-то функции по помощи мне, а мне, как и любой женщине нужна помощь, конечно, зачем он мне? Сейчас даже те мужчины, которые когда-то были щедрыми, стали прижимистыми. Наверное, сегодня уже и не осталось мужчин в том понимании, котором мне бы хотелось. А еще ему нужно доказывать, что ты его любишь не за деньги! Но без финансовой поддержки у женщины пропадает желание участвовать в его "тараканах", это нормально», — говорит певица.
Штурм на опыте своих подруг и личном убедилась: сегодня сложно устроить личную жизнь. Поэтому она оставила этот вечный женский бег за личным счастьем и просто наслаждается жизнью, в которой никому ничего не должна. Например, певица сама купила трехэтажный дом, о котором рассказала в беседе с URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.